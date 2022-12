A Brest, Saël Kumbedi les a surpris

En l’absence de Malo Gusto, Saël Kumbedi a connu sa première titularisation à l’OL. Le latéral droit a fait preuve de maturité pour le plus grand bonheur de Laurent Blanc.

A 17 ans et 277 jours, il est devenu le deuxième défenseur titulaire le plus jeune de l’histoire de l’OL en Ligue 1. Georges Prost conserve ce titre honorifique mais mercredi, Saël Kumbedi a fait plus que jouer les remplaçants d’un soir de Malo Gusto. Ayant déjà montré des choses intéressantes lors de la Dubaï Super Cup, le latéral a profité des nombreuses absences dans le secteur défensif pour connaitre sa première titularisation. Il avait déjà joué un quart d’heure à Lens mais depuis son arrivée fin août du Havre, Kumbedi avait surtout regardé ses coéquipiers jouer.

A Brest, il a évolué à son poste préférentiel à droite, après avoir été annoncé de l’autre côté. Une façon pour Laurent Blanc de permettre à son jeune joueur de ne pas avoir une pression supplémentaire dans un rôle où il aurait moins d’habitude qu’à droite. Malgré son inexpérience, il a livré un vrai duel à Duverne, s’est montré entreprenant et a par moment rappelé les belles montées de Ferland Mendy. Pour une première, Saël Kumbedi a rendu une copie des plus propres de quoi s’attirer les félicitations de son entraîneur. "Le petit Saël a fait comme on dit une très bonne première. Il a été très intelligent, sérieux et fait preuve de culot quand il le fallait. Félicitations à lui." Depuis mercredi, il est le premier joueur de 2005 à être titulaire à l'OL. En attendant Mamadou Sarr ?