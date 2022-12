OL : Malo Gusto, le monsieur centre qui va manquer

Touché musculairement derrière la cuisse, Malo Gusto va certainement manquer quelques matchs de l’OL. Un coup dur pour Laurent Blanc, le latéral étant le joueur avec le plus de centres réussis en Ligue 1.

Jeudi, Laurent Blanc avait la tête des mauvais jours et ce n’était pas à cause de la défaite contre Monza. En perdant coup sur coup Malo Gusto et Henrique, l’entraîneur de l’OL a vu son "4-4-2 prendre un coup" avec deux joueurs censés animer les couloirs. Avant Brest, les solutions manquent désormais de chaque côté de la défense. Bien qu’il soit moins performant que la saison dernière, la perte de Gusto est un coup dur pour l’OL. Il l’avait encore une fois montré contre Sochaux avec sa passe pour Corentin Tolisso, la qualité de centre de l’international Espoir est une vraie arme offensive, bien qu’elle ne soit pas assez utilisée.

En perdant Gusto pour quelques semaines très certainement, l’OL perd du même coup l’un des meilleurs centreurs en Europe dans cette première partie de saison. Avec 26 centres réussis et un pourcentage de réussite de 32%, Malo Gusto est ce qu’il se fait de mieux en Ligue 1 après 15 journées et n’est pas loin d’être la référence en Europe. Sur les cinq grands championnat, le natif de Décines n’est devancé que par Oscar De Marcos (39%) et Ivan Perisic (33%), tous deux avec un volume bien moins important. Laurent Blanc souhaitait passer par les ailes en deuxième partie de saison et il avait certainement ses raisons.