Ligue 1 : l’OL mise sur l’expérience en attaque

Moussa Dembélé et Karl Toko-Ekambi (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Quand Laurent Blanc regrette la jeunesse de sa défense, l’OL mise sur l’expérience aux avant-postes. Avec une moyenne de 27 ans, 10 mois et 5 jours, le club lyonnais est la 5e équipe avec la moyenne d'âge de buteurs la plus haute de Ligue 1.

Avec 23 buts en 15 matchs, l’OL est loin de faire trembler les filets de Ligue 1 depuis le début de la saison. Si le bilan reste correct, les Lyonnais sont clairement capable de faire mieux avec une animation offensive plus léchée et une certaine efficacité. Les matchs amicaux de la préparation hivernale n’ont pas vraiment rassuré sur le sujet même si l’OL a trouvé la faille à trois reprises par deux fois (Louvain, Liverpool). Il manque toujours cette étincelle et Alexandre Lacazette ne pourra pas jouer les sauveurs à chaque fois. Avec 9 buts en 15 matchs, le capitaine est dans le coup et porte l’attaque lyonnaise. Ils sont 6 autres joueurs à avoir marqué cette saison en dehors de Lacazette et une tendance se dégage.

3 buteurs à 30 ans ou plus à l'OL

Si Laurent Blanc regrette que son arrière-garde soit assez inexpérimentée et jeune, en attaque, c’est plutôt parole à l’expérience. Sur les quinze premières journées de Ligue 1, les buteurs lyonnais ont en moyenne 27 ans, 10 mois et 5 jours. Il faut dire que deux des trois meilleurs buteurs de l’OL cette saison ont la trentaine (Lacazette et Toko-Ekambi) ce qui place le club lyonnais à la 5e place des équipes de Ligue 1 avec la plus haute moyenne d’âge chez les buteurs. Un classement dominé par Ajaccio et ses buteurs d’en moyenne 30 ans, 6 mois et 2 jours. On dit souvent que l’expérience a du bon, à l’OL un peu de fougue supplémentaire ne serait pas de trop dans le camp adverse.