L’OL est toujours à la recherche d’une étincelle dans son jeu

Tenu en échec par Sochaux, samedi, l’OL reste en pleine préparation. Laurent Blanc n’a pas voulu accabler ses joueurs, faisant preuve d’une certaine indulgence, mais n’a pas aimé le visage montré à Décines.

Ce ne sont pas les -1 degrés qui ont pris possession du centre d’entraînement de Décines samedi qui ont rebuté Laurent Blanc. A la différence de son équipe, l’entraîneur lyonnais est apparu bien moins frileux, optant pour le short plutôt que la grosse doudoune plus de circonstance. Au moment d’analyser la performance de ses joueurs dans le nul (1-1) contre Sochaux, il n’est pas apparu frigorifié, bien au contraire. Blanc a été très lucide et a vu le même match que bon nombre d’observateurs à Décines. Une équipe en progrès sur le plan physique mais qui n’a toujours pas trouvé la bonne carburation pour mettre à mal l’adversaire.

Positionnés dans un 4-4-2 en losange, les Lyonnais se sont entêtés à passer par l’axe, faisant lever les bras du coach plus d’une fois. Et quand ils se sont décidés à suivre les directives du Cévenol avec des décalages sur le côté, les transitions et intentions ont été bien trop lentes ou stéréotypées. "On s’est préparé athlétiquement mais aussi à différents systèmes de jeu. Je le répète souvent aux joueurs et à vous les journalistes, quelque soit le système, c’est l’animation qui compte. Ce (samedi) soir, si j’ai des reproches à faire, c’est dans l’animation, a pesté le coach face aux quelques journalistes présents dans le froid décinois. Il n’y a pas assez d’animation surtout offensivement. C’est un constat. On fait trop peu offensivement alors qu’on a des qualités. Les systèmes sont faits pour être déformés et on sait qui doit animer les couloirs."

Une animation sur un mono-rythme

Avec ce système, Malo Gusto et Henrique, en attendant Nicolas Tagliafico, ont pour mission d’enchaîner les aller-retours. Encore faut-il qu’ils soient servis dans de bonnes conditions ou avec un bloc adverse déséquilibré. Contre Sochaux, cette fameuse animation offensive reprochée par Laurent Blanc a donné lieu à une possession stérile et à une capacité sochalienne à bien coulisser dans ses 30 derniers mètres. Positionné en meneur, Houssem Aouar n’a pas donné cette étincelle au jeu lyonnais. Il n’est pas Lucas Paquetà dans son abattage et on ne lui demande pas de l'être mais sa qualité technique devrait permettre de faire des différence. Contre Sochaux, cela a donné lieu à un jeu mono-rythme. Maxence Prévot n’a rien eu à faire et comme par miracle, l’un des seuls décalages de l’OL sur un côté et dans le bon tempo à entraîner l’égalisation par Corentin Tolisso.

"Contre une équipe en bloc, on n’a pas été très bon, a poursuivi Laurent Blanc. Mais je pense qu’avec l’entraînement qu’on avait fait (la veille), on n’a pas préparé ce match comme on aurait dû le préparer si on avait voulu être au point physiquement. Pour moi, c’était une grosse séance d’entraînement. Mais quand on fait une opposition, il faut toujours vouloir la gagner. Sans cette erreur de marquage sur corner, on aurait gagné le match. J’aurai eu la même analyse, mais on se serait imposé…"

Les Lyonnais ont encore l'excuse de la préparation

Laurent Blanc demande encore de la patience et semble trouver dans la préparation physique une certaine excuse pour analyser les prestations de ces joueurs dans ces matchs amicaux. Il le répète à qui veut l’entendre que l’objectif numéro 1 reste le déplacement à Brest, le 28 décembre. Néanmoins, en appelant de ses voeux à une concurrence dans son effectif, l’entraîneur lyonnais prouve qu’il y a de vrais manques pour mettre en place sa philosophie de jeu.

Lundi, les coéquipiers d’Anthony Lopes reprendront avec "une séance vidéo. C’est un bon remède. Il faut faire prendre conscience aux joueurs qu’il faut s’améliorer dans pas mal de domaines et notamment dans l’utilisation du ballon et dans le mouvement." La prise de conscience, une volonté souhaitée entre Rhône et Saône depuis quelques mois voire années sans que ça ne débouche vraiment sur quelque chose… Ne reste plus qu’à espérer que Blanc ait lui les bons mots.