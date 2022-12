Invité à suivre la finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Laurent Blanc a décliné l’invitation en raison de son calendrier avec l’OL. Il ne sait d’ailleurs pas s’il verra la rencontre à Lyon.

Il restera à jamais comme l’un des premiers à avoir soulevé la Coupe du monde avec le maillot de l’équipe de France. Héros du 8e de finale contre le Paraguay, Laurent Blanc a eu le malheur de ne pas pouvoir jouer la finale du Mondial 98 suite à son coup de sang face à la Croatie au tour précédent. Ayant observé la victoire contre le Brésil des tribunes, le défenseur reste malgré tout un champion du monde même s’il a troqué depuis longtemps désormais les crampons contre un casquette et un sifflet. Néanmoins, Blanc reste le premier supporter des Bleus et sera derrière la bande à Didier Deschamps, ce dimanche, pour aller chercher une troisième étoile.

Invité par la FFF à rejoindre le Qatar dimanche, il a décliné et ne sait même pas s’il arrivera à suivre cette finale contre l’Argentine dans la capitale des Gaules. "J’espère regarder la finale mais je ne sais pas si je la verrai parce que je dois emmener quelqu’un à la gare, a-t-il déclaré à Olympique-et-Lyonnais et aux confrères du Progrès. Comme je le dis depuis toujours 'Allez les Bleus !' Mais il y a une bonne équipe et un sacré joueur en face. Mon pronostic est le même depuis le début de cette Coupe du monde : l’équipe de France a les moyens d’être championne du monde."

Il y a désormais 50% de chance qu’elle le soit. Réponse dans quelques heures.