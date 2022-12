Nicolas Tagliafico (OL) lors d’Argentine – Australie en 8e de la Coupe du Monde 2022 (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

Ce dimanche (16h) se termine la Coupe du monde 2022 avec la finale entre la France et l’Argentine. Nicolas Tagliafico a l’opportunité de glaner un premier titre mondial.

Cette fois, c’est la dernière. Après la petite finale entre la Croatie et le Maroc, samedi, la Coupe du monde 2022 va refermer le livre d’un mois de compétition ce dimanche à Lusail. A partir de 16h, la France et l’Argentine vont se livrer une bataille afin de soulever le précieux sésame qui sera remis par Gianni Infantino. Une chose est sure, il y a une nouvelle nation avec trois titres mondiaux à l’issue de cette finale. Est-ce que ce sera la France qui aura réussi le tour de force de conserver son titre ? Ou l’Argentine, incapable de soulever une Coupe du monde depuis 1986 ? Réponse sous les coups de 18h30 en cas de prolongations.

En attendant de savoir qui sera le vainqueur, Nicolas Tagliafico, qui devrait débuter sur le banc malgré sa bonne demi-finale, aimerait bien revenir à l’OL avec un nouveau statut : celui de champion du monde. S’il y parvient, il sera alors le troisième joueur lyonnais dans l’effectif à avoir connu pareille consécration. Il rejoindrait Jérôme Boateng, sacré avec l’Allemagne en 2014, et Corentin Tolisso, buteur contre Sochaux et vainqueur avec l’équipe de France en 2018.