L'OL tenu en échec à domicile par Sochaux (1-1)

Pour son 4e match amical de l'hiver, l'OL a affronté le FC Sochaux, samedi. Dans une ambiance frigorifiante, les hommes de Laurent Blanc ont concédé le nul (1-1)

Il fallait avoir envie ou être tout simplement un amoureux de l’OL pour braver le froid polaire qui régnait ce samedi à Décines. Entre petite finale de Coupe du monde et météo loin de donner envie, la tribune d’honneur Gérard Houllier a d’ailleurs été loin de faire le plein pour le 4e match amical de l’OL cet hiver. Ce n’est pas la prestation lyonnaise face à Sochaux qui a réchauffé le millier de supporters présents dans les tribunes. Les hommes de Laurent Blanc n'ont enchaîné une deuxième victoire de suite après celle contre Liverpool dans une prestation qui n’a pas déchaîné les passions.

Pour ce 1er rendez-vous en terres lyonnaises de l’hiver, l’entraîneur lyonnais a dû faire sans Alexandre Lacazette, malade. Néanmoins, le Cévenol est resté fidèle à sa ligne directrice observée depuis deux matchs. Un 4-4-2 qui n’en est pas un avec un couloir gauche laissé à Henrique pendant que Houssem Aouar a repiqué dans l’axe. Le système avait donné quelques satisfactions avant la trêve mais samedi, le jeu lyonnais a été trop stéréotypé pour inquiéter Sochaux. Les coéquipiers de Corentin Tolisso ont eu la maitrise du ballon, outre mesure mais quelle en a été l’utilisation ? Avec quatre joueurs dans l’entrejeu, ils se sont entêtés à passer dans l’axe, facilitant le travail des Sochaliens défendant dans leurs 30 derniers mètres après l’ouverture du score.

Une possession stérile

Car une fois n’est pas coutume dans cette préparation hivernale, l’OL a encore encaissé un but dans les 10 premières minutes. Après une première alerte suite à une volée ratée de Sissoko (4e), l’attaquant sochalien a pris le meilleur de la tête sur un corner pour fusilier Lopes (0-1, 6e). Passablement énervé par le manque de rythme dans les transitions de ses joueurs, Laurent Blanc a poussé pour voir l’OL passer un peu plus sur les côtés. Il a été entendu et c’est sur un décalage de Lepenant vers Gusto qu’est venue l’égalisation de Corentin Tolisso juste avant la demi-heure de jeu (28e).

Un temps fort lyonnais qui a correspondu à la seule véritable occasion de l’OL contre le 3e de Ligue 2. Tetê, dans un rôle de seconde attaquant, a bien essayé de faire parler sa vitesse à l’heure de jeu mais a dévissé sa frappe. Hormis pour aller chercher le ballon dans son but pour l'égalisation, Maxence Prévot n'a rien eu à faire ce samedi. Comme face à Liverpool, Blanc a ensuite fait tourner dans les grandes largeurs. Des changements qui ont apporté un petit coup de chaud aux supporters sous les crochets de Rayan Cherki mais ça n'a débouché sur rien, si ce n'est une frappe sans danger de Toko-Ekambi.