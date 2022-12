OL - Sochaux : Lacazette forfait

Alexandre Lacazette (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

L'OL ne pourra pas compter sur Alexandre Lacazette samedi face à Sochaux (17h). Le capitaine rhodanien est malade.

Samedi, l'OL sera de retour à Décines pour jouer un match devant son public. A 17 heures, le groupe de Laurent Blanc défie Sochaux lors de sa 4e rencontre de préparation. 23 joueurs ont été convoqués par l'entraîneur lyonnais. Un contingent dans lequel on ne retrouve pas Alexandre Lacazette. L'avant-centre est malade, a annoncé le club.

Retour de Toko-Ekambi, Faivre et Boateng absents

Deux autres éléments sont absents, Jérôme Boateng et Romain Faivre, touchés par des douleurs musculaires. Par rapport à l'effectif qui a voyagé à Dubaï, on note les renforts de Bounaas, Mounsesse et Dib. Karl Toko-Ekambi est lui de retour, après avoir bénéficié de 10 jours de vacances dans la foulée de l'élimination du Cameroun à la Coupe du monde. En revanche, Laaziri n'a pas été appelé, lui qui a réalisé une bonne entrée contre Liverpool le week-end passé, tout comme son coéquipier Mamadou Sarr.

Le groupe retenu pour affronter Sochaux : Lopes, Riou, Bonnevie - Bounaas, Diomandé, Gusto, Kumbedi, Da Silva, Mounsesse, Lukeba, Henrique - Aouar, Caqueret, Tolisso, Reine-Adélaïde, Thiago Mendes, Lepenant - Tetê, Cherki, Dembélé, Barcola, Toko-Ekambi, Dib