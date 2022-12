L'OL souhait un prompt rétablissement à Miedema (Arsenal)

On jouait le temps additionnel de la rencontre entre Arsenal et l'OL jeudi soir quand Vivianne Miedema s'est effondrée au sol. Sur une action anodine, l'attaquante du club anglais s'est blessée toute seule. En pleurs, la Néerlandaise a dû sortir sur la civière, sous les acclamations du stade.

Après le match, Sonia Bompastor avait eu un petit mot pour son adversaire du jour. "Je suis très triste pour Arsenal mais aussi pour Miedema. Je ne sais pas ce qu’elle a vraiment mais cela semble sérieux, a réagi la Rhodanienne. Lorsque vous êtes entraîneure de l’Olympique lyonnais, vous savez ce que ça fait de perdre des joueuses sur de grosses blessures. J’espère que ce ne sera pas une blessure trop sérieuse pour elle mais c’est triste pour le football féminin de perdre un élément comme elle."

Ce vendredi, l'OL a adressé un message à la buteuse de 26 ans, lui souhaitant de "guérir vite".

Get well soon Vivianne 🙏 pic.twitter.com/SaSe1UHh9Q

— OL Féminin (@OLfeminin) December 16, 2022