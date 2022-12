OL : Romain Faivre a "ressenti une douleur vers la hanche"

Titulaire contre Arsenal, Romain Faivre n’a pas pris part au match contre Liverpool. Le joueur offensif de l’OL a ressenti une douleur vers la hanche à l’échauffement.

Dans un peu plus d’un mois, Romain Faivre soufflera sa première bougie au sein de l’OL. Douze mois après son arrivée entre Rhône et Saône contre un chèque de 18 millions d’euros, le milieu offensif n’a toujours pas pris la pleine mesure de sa nouvelle aventure. La marche est-elle trop haute entre Brest et le club lyonnais ? En tout cas, Faivre a du mal à se montrer décisif (3 buts et une passe en 26 matchs) avec des prestations neutres et doit également composer avec de nombreux pépins physiques. Un nouveau s’est ajouté à la liste dimanche avant le match contre Liverpool.

45 minutes sous Laurent Blanc en Ligue 1

Trois jours après avoir été titulaire contre Arsenal, l’ancien Brestois n’a pas joué une seule minute contre les Reds. Comme Jeff Reine-Adelaïde, il a été préservé par le staff lyonnais pour cette rencontre après avoir "ressenti une douleur vers la hanche. Il ne devait jouer que 25 à 30 minutes. Mais elle est réapparue à l’échauffement", comme avancé par Laurent Blanc dans des propos rapportés par Le Progrès. Face à la concurrence accrue dans le secteur offensif, Romain Faivre sait qu’il ne doit pas prendre de retard. Il est surtout attendu au tournant, lui sur qui de nombreux espoirs étaient fondés en interne durant l’été.