OL - Liverpool : Faivre cède sa place à Mendes

Laurent Blanc a dévoilé son 11 de départ pour affronter Liverpool ce dimanche (15h sur OL Play). Un seul changement effectué par rapport à la défaite contre Arsenal, Thiago Mendes à la place de Romain Faivre.

Comment le milieu de l'OL va-t-il s'articuler contre Liverpool (15h sur OL Play) ? Pour affronter les Reds, Laurent Blanc a choisi de procédé à un seul changement dans son 11 de départ par rapport à la contreperformance de jeudi face à Arsenal (0-3). Dans l'entrejeu, même si on se doute qu'il n'a pas le même rôle, Thiago Mendes prend la place de Romain Faivre. Cela pourrait signifier un 4-4-2 en losange avec Corentin Tolisso et Maxence Caqueret en relayeurs, et Houssem Aouar en meneur de jeu.

Le duo Lacazette - Dembélé encore aligné

En revanche, la défense ne bouge pas. Anthony Lopes évoluera une nouvelle fois devant Malo Gusto, Sinaly Diomandé, Castello Lukeba et Henrique. Devant, la doublette Alexandre Lacazette - Moussa Dembélé, qui n'a pas brillé contre les Gunners, comme le reste de l'équipe, est elle aussi reconduite. A noter que Jérôme Boateng ne figure pas sur la feuille de match.

La composition de départ de l’OL : Lopes - Gusto, Diomandé, Lukeba, Henrique - Mendes, Tolisso, Caqueret, Aouar - Lacazette, Dembélé