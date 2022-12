OL - D1 féminine : l’invincibilité des Fenottes à domicile stoppée

Vanessa Gilles face à Kadidiatou Diani lors d’OL – PSG (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

En s'inclinant contre le PSG, l’OL a perdu plus qu’un match. Une place de leader au championnat mais aussi une invincibilité à domicile qui durait depuis 2014.

Après la 100e victoire en Ligue des champions mercredi contre le FC Zürich, l’OL avait à coeur d’atteindre pareil chiffre en D1 féminine. Non pas en termes de victoires mais dans la course à une incroyable invincibilité à domicile en championnat. Avec 93 victoires et deux nuls, les Fenottes en étaient à 95 matchs sans la moindre défaite à domicile avant la réception du PSG. Une série qui a malheureusement pris fin dimanche au Parc OL.

En trompant Christiane Endler à la 87e minute, Kadidiatou Diani a plus que fait chuter l’OL pour la première fois de la saison. La capitaine du PSG a éjecté les Fenottes du fauteuil de leader de D1 féminine, a ravi le titre honorifique de championne d’automne et a donc stoppé cette série d’invincibilité. Il fallait remonter au 18 janvier 2014 et déjà une courte victoire (0-1) du club parisien pour voir l’OL être défait face à ses supporters.