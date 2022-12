L'OL a remporté sa 100e victoire en Ligue des champions

Club historique de la Ligue des champions, l'OL est devenu mercredi soir la première équipe à remporter 100 matchs dans la compétition.

Voilà désormais l'OL seul au monde pour un certain temps. Jeudi soir, en venant à bout de Zurich 4 buts à 0, il est devenu le premier club à remporter 100 rencontres de Ligue des champions. Si ce succès n'est pas le plus impressionnant de l'Olympique lyonnais, atteindre cette barre symbolique montre bien qu'il occupe une place à part dans cette compétition.

Sonia Bompastor avait d'ailleurs du mal à trouver les mots pour exprimer son ressenti à l'issue de la partie. "Tant qu’on est dans l’action, on ne se rend pas forcément compte mais 100 victoires c’est un nombre énorme. On continue d’écrire l’histoire de ce club et c’est une grande satisfaction, a-t-elle savouré. Mais on ne s’en rend pas encore bien compte parce qu’on est dans le feu de l’action."

Bompastor, Renard, Henry et Abily étaient déjà là

A noter que l'entraîneure rhodanienne était sur la pelouse et capitaine lors du premier succès de l'OL en C1, c'était face au Slovan Duslo Sala en août 2007 (12-0). Wendie Renard, Amandine Henry et Camille Abily étaient elles aussi de la partie ce jour-là.