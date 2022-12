OL - Zurich (4-0) : un match "important pour la confiance" selon Horan

Encore une fois buteuse, Lindsey Horan a lancé l'OL vers la victoire face à Zurich. L'Américaine a souligné l'importance de ce succès pour la confiance du groupe.

Ces derniers temps, Lindsey Horan a eu tendance à sortir l'OL de moments compliqués. Mercredi contre Zurich, la milieu de terrain a une nouvelle fois débloqué le compteur pour les Fenottes en ouvrant la marque à la 14e minute. De quoi lancer les Rhodaniennes vers un succès finalement assez aisé (4-0). "Je suis très contente de cette victoire. On a inscrit quatre buts avec des joueuses différentes (elle-même, Malard et Cascarino), c'est très bien. Ce match était très important pour garder de la confiance et de l'efficacité, a-t-elle confié. Il faut continuer comme ça."

"On doit se concentrer sur l'affiche de dimanche"

Plus globalement, l'Américaine note une montée en puissance des Lyonnaises sur les récentes performances. "C'est beaucoup mieux. On a conservé notre confiance et on progresse à chaque rencontre, on marque plus de buts donc je pense que c'est vraiment positif. Nous prenons les matchs les uns après les autres. On doit se concentrer sur l'affiche de dimanche (contre Paris) et ensuite, on pourra penser aux deux derniers rendez-vous en Ligue des champions, a-t-elle affirmé. On veut tout gagner et être au top."

Ultra décisive cette saison avec l'OL, Lindsey Horan ne veut pas s'arrêter là. "C'est le football. Bien sûr, on veut toujours marquer le plus possible, mais je suis heureuse d'avoir trouvé au moins une fois la faille. On peut s'améliorer certes, et je peux être meilleure, mais je suis contente de remporter cette partie. Je veux donner tout ce que je peux pour cette équipe, l'aider autant que possible, a assuré la footballeuse de 28 ans. Si je peux avoir un impact en inscrivant un but, c'est bien"