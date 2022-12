Préparateur physique à l'OL depuis 2020, Alexandre Farhi est revenu sur la répartition des rôles au sein du pôle qu'il forme avec trois autres membres du staff.

Ils sont quatre à l'Olympique lyonnais. Actuellement, quatre membres du staff rhodanien sont chargés du pôle préparation physique, dont Alexandre Farhi. Arrivé à Lyon en juin 2020, il évoque la réparation des tâches au sein de ce petit groupe. "Dans les gros clubs comme l’OL, il y a plusieurs préparateurs physiques car il faut gérer la réathlétisation, les données et le terrain. On est très bien structurés avec Philippe Lambert qui nous donne les thèmes de chaque séance. Avec Cédric Uras, on intervient sur le terrain. Antonin Da Fonseca gère plutôt la réathlétisation", a-t-il détaillé sur OL Play.

Très sollicités lors du stage dans la région de Murcie, Alexandre Farhi et ses collègues le sont encore à Dubaï, même si le travail est a priori différent. "En Espagne la semaine dernière, on a mis l’accent sur le travail aérobie, l’endurance à répéter des efforts intenses, a expliqué le préparateur. A la demande du coach Laurent Blanc, on va axer maintenant sur la tactique avec les deux matches notamment face à Arsenal (ce jeudi sur OL Play) et Liverpool (dimanche)."