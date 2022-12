L'action de l'OL Groupe grimpe ce jeudi matin

Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas / (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

En baisse lors de sa reprise mardi, l'action en bourse de l'OL Groupe est repartie à la hausse ce jeudi matin. A 11h, elle affichait une augmentation de près de 20% par rapport à la veille.

Depuis plusieurs jours, des questions se posaient sur l'OL et son rachat par John Textor. Le communiqué paru lundi et l'ultimatum du club adressé à Eagle Football avaient refroidi les suiveurs de l'Olympique lyonnais, déjà peu satisfaits des résultats. Tout cela a eu pour conséquence qu'à sa reprise (elle était suspendue depuis mi-novembre), l'action en bourse de l'OL Groupe était en baisse de près de 14%. Mais ce jeudi matin, cette dernière est repartie à la hausse. A 11 heures, sa cotation était de 2,59 euros, soit une augmentation de plus de 18,5% par rapport à la veille.

L'annonce ce 8 décembre d'un nouveau report pour la vente du club à l'homme d'affaires américain a certainement joué dans ce regain de forme. Si aucune date n'a été mise sur la table pour la finalisation de l'opération, l'optimisme et l'assurance avec laquelle John Textor indique être proche d'un accord avec les dirigeants de Crystal Palace a semble-t-il rassuré les investisseurs.