OL - Zurich (4-0) : avant Paris, les Fenottes assurent

Le choc de la D1 aura lieu dimanche avec un duel entre l’OL et Paris. Avant ce match capital, les Fenottes ont atteint leur objectif, battre Zurich (4-0).

Comme à l’aller, l’OL a dompté Zurich en Ligue des champions. Déjà vainqueur 3 à 0 en Suisse, il s’est imposé un peu plus largement mercredi sur sa pelouse (4-0). Un résultat qui, couplé à la défaite de la Juventus contre Arsenal, lui permet de glaner la deuxième place de la poule après quatre journées. Si les Fenottes ont rempli leur contrat, tout n’était pas parfait dans leur prestation, et on a pu le ressentir dans les déclarations d’après-match.

Heureuse de ramener la victoire, Sonia Bompastor avait des choses à redire sur plusieurs aspects du jeu. "Je suis satisfaite du résultat, d'être capable de marquer quatre buts à cette équipe et de ne pas en avoir encaissé. Il faudra revoir le match mais effectivement, on aurait dû revenir à la mi-temps avec un score plus large, ce qui nous aurait permis de gérer différemment la partie, a regretté l’entraîneure. Sur le plan défensif, je trouve qu’on a concédé trop d’occasions à cette équipe."

Un manque d'efficacité en 1re période

Le manque d’efficacité durant les 45 premières minutes ne s’est pas payé, mais effectivement, les Suissesses ont par moments inquiété Christiane Endler. Après la pause, les Rhodaniennes ont définitivement plié la rencontre à la 65e grâce à la première réalisation de Melvine Malard. "On sait où sont nos axes d’amélioration, ça passe par l’entraînement. Le plus dur dans le football, ce sont les 30 derniers mètres. Tout ce qui est déséquilibres, synchroniser les déplacements, synchronisation entre le passeur et le receveur, a détaillé Sonia Bompastor. Zurich a eu à cœur de faire une bonne performance et il y a des joueuses qui ont tenu dans l’agressivité, dans l’intensité sur l’ensemble du match. Ça nous a posé des difficultés."

Sur le terrain, les coéquipières de Delphine Cascarino ont également eu conscience qu’elles n’avaient pas tout bien fait, sans s’alerter outre mesure. "Ce n'était pas une affiche facile, a reconnu l’attaquante. On a mis du temps à rentrer dans la partie. A la fin de la première période, on menait seulement 1 à 0 alors que dans le contenu, on méritait mieux. Je pense que l'on doit s'améliorer dans le dernier geste, dans le placement et dans les timings, mais ça va le faire pour la suite."

L'OL reste sur 5 victoires consécutives

Cette nette victoire a tout de même le mérite de bien lancer l’OL avant la réception du PSG dimanche pour le duel tant attendu du championnat de France (21h). Avant cette confrontation, les Lyonnaises restent sur cinq succès consécutifs. “Le match sera différent de celui du Trophée des championnes (gagné par les Fenottes 1 à 0). Les effectifs ont bougé surtout de notre côté. Pour Paris, c’était une rencontre qui est arrivée très tôt dans la saison, ils avaient un nouveau staff, une équipe à construire. Elles ont du temps pour travailler depuis, a noté Sonia Bompastor. Ce sera un choc de la D1. On s’attend à une formation costaude et ce sera une partie forcément difficile. Mais on a les capacités pour la gérer." Pour les championnes d'Europe en titre, le plus dur arrive maintenant.