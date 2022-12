Grâce à sa 100e victoire en Ligue des champions, l'OL a confirmé sa bonne passe actuelle face au FC Zürich (4-0). En attendant le résultat d'Arsenal - Juventus, les Fenottes ont repris leur destin en mains même si tout n'a pas été parfait pour Sonia Bompastor.

La satisfaction de la victoire

"Satisfaite du résultat, d'être capable de marquer 4 buts à cette équipe et de ne pas en avoir encaissé. Il faudra revoir le match mais effectivement, on aurait dû revenir à la mi-temps avec plus de buts ce qui nous aurait permis de gérer différemment le match. Sur le plan défensif, je trouve qu’on a concédé trop d’occasions à cette équipe."

Une inefficacité mal venue

"L’objectif était la victoire, elle était primordiale pour garder notre destin entre les mains avec cet objectif de qualification sur les deux derniers matchs. La victoire était impérative mais maintenant quand on est à l’OL, je suis quelqu’un d’assez exigeante, dans le contenu il ne faut jamais se satisfaire de ce qu’on peut produire parfois. Ce (mercredi) soir, on doit être capable de mieux maitriser les choses sur l’aspect défensif. On a parfois manqué de justesse technique dans les 30 derniers mètres, fait des mauvais choix. Au lieu de terminer l’action et de punir l’adversaire avec un but, on a concédé des transitions et cette équipe de Zürich a été capable de se projeter, nous poussant à faire beaucoup d’efforts défensifs."

Une performance pas totalement maîtrisée

"On sait où sont nos axes d’amélioration, ça passe par l’entraînement. Le plus dur dans le football, ce sont les 30 derniers mètres. Tout ce qui est déséquilibre, synchroniser les déplacements, synchronisation entre le passeur et le receveur. Zurich a eu à coeur de faire un bon match et il y a des joueuses qui ont tenu dans l’agressivité, dans l’intensité sur l’ensemble du match. Ca nous a posé des difficultés."

La prestation de Malard

"Elle a su être décisive ce soir, c’est ce qu’on demande à nos joueuses offensives. C’est vrai que la Ligue des champions est plutôt une compétition qu’elle apprécie et qui lui réussit. Elle a eu l’opportunité d’en marquer d’autres. Quand on est capable de marquer deux buts, le niveau d’exigence avec le nombre d’occasions qu’on se procure doit permettre d’avoir un meilleur ratio. Deux buts c’est bien mais je pense qu’elle a eu des opportunités pour en mettre plus. Melvine se connait et connait mon niveau d’exigence et elle sait que sur certaines situations, elle aurait pu faire mieux."

Les sorties de Bacha et Sombath

"On les a sorties pour les préserver. Toujours difficile de réagir à chaud, on va attendre d’être un peu plus à distance du match demain matin pour faire le point sur l’aspect médical. On n’est pas trop inquiet ce (mercredi) soir. Parfois, avec une nuit de sommeil et au réveil, ça peut un peu changer. Pour Selma, c’est un coup sur le tibia et pour Alice une torsion au niveau de la cheville."

L'OL a son destin entre les mains

"Grâce à ces deux victoires face à Zürich, on a repris notre destin entre nos mains et c’était important. Maintenant pour aller chercher cette qualification, on vise les deux victoires à Arsenal et contre la Juventus. C’est à notre portée mais les deux équipes auront besoin de points. On est revenu dans la course."

La venue du PSG dimanche

"Le match sera différent de celui du Trophée des championnes. Les effectifs ont bougé surtout de notre côté. Pour Paris, c’était un match qui était arrivé très tôt dans la saison, ils avaient un nouveau staff, une équipe à construire. Elles ont du temps pour travailler depuis. Ce sera un choc de la D1 et on s’attend à une équipe costaude et ce sera un match forcément difficile. Mais on a les capacité pour le gérer."

La gestion des temps de jeu

"Entre le match contre Dijon et le match contre Zürich, les résultats m’ont permis de gérer les temps de jeu et ça c’est une bonne chose. Ca veut dire qu’on va aborder le match de dimanche avec de la fraîcheur. On a testé certaines choses et ça pourrait être des réponses par rapport à dimanche. Ou pas (sourires). Mais l’avantage en retrouvant des joueuses, ça me permet de faire des choix et une émulation dans le groupe."

Le retour de Marozsan ces dernières semaines

"Maro est une joueuse d’expérience, qui a énormément de talent dans l’utilisation du ballon. Elle a une vision du jeu qui est assez exceptionnelle. C’est une joueuse importante de l’OL, sur qui je compte. Après elle a été absente sept mois pour une grave blessure donc il faut lui laisser le temps de retrouver le rythme. On a pu la faire entrer en cours de jeu et le but contre Dijon était de la faire démarrer parce que c’est différent. Ses entrées sont satisfaisantes. Je compte sur elle jusqu’à la fin de la saison, je veux qu’elle reste avec nous."

La confrontation avec Gérard Prêcheur

"C’est toujours particulier parce que c’est quelqu’un que j’apprécie énormément. C’est aussi lui qui m’a formé en tant que joueuse et qui m’a énormément appris. J’ai beaucoup de respect et on a une vision du football qui est assez proche notamment offensivement. C’est toujours agréable de le retrouver mais on sera compétiteur et compétitrice le temps du match. Il a marqué l’OL par les titres mais aussi dans la façon de faire jouer l’équipe."

La 100e victoire en Ligue des champions

"Tant qu’on est dans l’action, on ne se rend pas forcément compte mais 100 victoires c’est un chiffre énorme. On continue d’écrire l’histoire de ce club et c’est une grande satisfaction. Mais on ne s’en rend pas encore bien compte parce qu’on est dans le feu de l’action."

L'OL qui peut aussi tout perdre en trois matchs

"Ce n’est pas ma vision des choses, je suis quelqu’un d’assez positive. On travaille dur et de manière assez exigeante. On se fixe des objectifs et la mission est claire, on vise les trois victoires. On sait qu’il y aura des adversaires coriaces en face de nous mais on sait aussi qu’on a les capacités d’aller chercher ces victoires."