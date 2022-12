OL : la Dubaï Super Cup, comment ça marche ?

Ce jeudi (16h30), l’OL fait son entrée en lice dans la Dubaï Super Cup. Les Lyonnais affrontent Arsenal dans ce tournoi regroupant également Liverpool et l’AC Milan.

Qui participe ?

Cousine de l’Emirates Cup à laquelle l’OL a déjà participé par le passé, la Dubaï Super Cup va mettre aux prises quatre clubs. Il s’agit bien évidemment du club lyonnais mais aussi d’Arsenal, de Liverpool et de l’AC Milan. Tous sont rattachés de près ou de loin au sponsor Emirates. Ce dernier est présent sur le maillot de l’OL depuis 2020. Ce tournoi ne donnera malgré tout pas place à trois rencontres pour chaque équipe. Les quatre formations ne joueront que deux matchs, l’OL n’affrontant pas l’AC Milan durant ce voyage à Dubaï. Toutes les rencontres se joueront sur la pelouse du Al Maktoum Stadium, stade accueillant d’ordinaire Al Nasr.

Jeudi 8 décembre : Arsenal - OL (16:30)

Dimanche 11 décembre : Liverpool - OL (15:00)

Mardi 13 décembre : Arsenal - AC Milan (15:00)

Vendredi 16 décembre : Liverpool - AC Milan (16:30)

Quel format ?

Les rencontres se tiennent sur le format habituel de deux mi-temps de 45 minutes. Néanmoins, une petite subtilité s’est glissée dans le règlement au moment du coup de sifflet des 90 minutes. Qu’importe, le résultat après 90 minutes, une séance de tirs au but sera réalisée à la fin de chaque match afin de marquer un point de plus.

Les points sont attribués comme suit :

Une victoire vaut trois points

Un match nul rapporte deux points à chaque équipe

Une séance de tirs au but aura lieu après chaque match, l'équipe gagnante remportant un point supplémentaire.

L'équipe ayant obtenu le plus de points à l'issue de ses deux matches remportera la compétition.

Où regarder la Dubaï Super Cup ?

Il n’y a pas de diffuseur sur les canaux traditionnels. Pour pouvoir regarder les deux matchs de l’OL, il faut souscrire à OL Play qui diffusera également les matchs amicaux contre Sochaux le 17 décembre et Monza, le 22 décembre. Il est possible de s'abonner pour un mois en cliquant sur l'image en-dessous ou via ce lien.