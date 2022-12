OL - Dubaï Super Cup : un groupe de 33 pour Liverpool avec Salah

Mohamed Salah face à Jason Denayer lors d’un amical OL – Liverpool (Photo by FABRICE COFFRINI / AFP)

Comme l’OL, Liverpool disputera la Dubaï Super Cup. Pour ce stage, Jürgen Klopp a convoqué 33 joueurs dont Mohamed Salah ou Thiago Alcantara.

L’effectif sera forcément impacté par la Coupe du monde mais Liverpool ne va pas venir en touriste à Dubaï. Si Alisson, Fabinho, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Jordan Henderson et Trent Alexander-Arnold ne rejoindront pas leurs coéquipiers malgré une élimination en quarts de finale, Darwin Nunez pourrait bien affronter l’OL dimanche à l’occasion du deuxième match des Lyonnais dans la Dubaï Super Cup. En effet, Jurgen Klopp a convoqué 33 joueurs pour ce stage dans le pays du Golfe avec la présence de l’attaquant uruguayen pourtant fraîchement éliminé de la Coupe du monde avec l’Uruguay.

Avec les présences des champions d’Europe, Thiago, Mohamed Salah, Andy Robertson, Roberto Firmino, et le retour de blessure de Luis Diaz, les Reds auront fière allure à Dubaï malgré les absences et représenteront un adversaire de choix notamment dans le secteur offensif pour l’OL dans sa préparation. La rencontre entre le club lyonnais et Liverpool est prévue le dimanche 11 décembre à 15h.

Le groupe de Liverpool : Kelleher, Adrian, Davies, Mrozek, Pitaluga*, Gomez, Matip, Phillips, Quansah, Robertson, Tsimikas, Ramsay, Chambers, Thiago, Elliott, Milner, Jones, Oxlade-Chamberlain, Keita*, Bajcetic, Arthur*, Cain, Corness, Salah, Diaz, Nunez, Firmino, Jota*, Carvalho, Gordon*, Clark, Doak, Frauendorf, Stewart

*présents à Dubaï mais en rééducation