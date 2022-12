Ligue 1 : les Bad Gones ne seront pas présents pour OL - Clermont

Face à la décision de la LFP de programmer OL - Clermont le 1er janvier, les Bad Gones ont décidé de ne pas garnir les travées du virage nord. Le groupe de supporters ne sera de retour au Parc OL que pour la rencontre de Coupe de France une semaine plus tard.

On les avait laissés avec un magnifique spectacle visuel pour célébrer leur 35 ans. Pour le dernier match de l’année OL - Nice le 11 novembre, les Bad Gones avaient mis les petits plats dans les grands pour fêter le plus dignement possible leur anniversaire avant la trêve hivernale. Si la Ligue 1 sera de retour au Parc OL le 1er janvier, les travées du virage nord vont rester vides encore quelques jours de plus. Les Bad Gones viennent en effet d’annoncer leur décision de boycotter la réception de Clermont à l’occasion de la 17e journée du championnat.

En cause ? La programmation de cette rencontre et de toute la journée en ce week-end de Réveillon de la Saint-Sylvestre. Un choix incompréhensible pour le groupe de supporters."Ce choix de dates, avec même des matchs à 15h et 17h le lundi 2 janvier, un jour où si les enfants sont encore en vacances leurs parents travaillent, est un choix purement mercantile de la LFP sur le dos des abonnés, spectateurs, supporters actifs."

Le retour de Maxime Gonalons pour la 1re fois au Parc OL avec le maillot clermontois se fera donc sans les Bad Gones qui invitent les adhérents du groupe à ne pas se rendre au stade. Le rendez-vous est donc donné pour le retour des Bad Gones le week-end du 8 janvier pour les 32es de finale de Coupe de France contre le FC Metz.