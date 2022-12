Paquetà devient le 21e joueur passé par l’OL buteur en Coupe du monde

Buteur dans la facile qualification du Brésil face à la Corée du Sud, Lucas Paquetà a inscrit son premier but dans un Mondial. Il rejoint une longue liste de joueurs passés par l’OL et buteurs dans le tournoi.

Il y a forcément de la nostalgie chez les supporters de l’OL en regardant le Brésil jouer dans cette Coupe du monde 2022. Il n’y a pas si longtemps Bruno Guimarães et Lucas Paquetà portaient encore les couleurs lyonnaises et auraient pu représenter le club au Qatar. Les deux Brésiliens ont finalement mis les voiles vers la Premier League et rapporté deux jolis chèques. Néanmoins, il y a toujours ce petit "et si ils étaient encore là" qui pointent le bout de son nez à chaque apparition de la Seleçao depuis quatre matchs.

Joueurs passés par @OL ayant marqué au Mondial -🇨🇭Fatton

-🇫🇷Heisserer

-🇫🇷Lacombe

-🇺🇾Maneiro

-🇫🇷Tigana

-🇵🇾Cabañas

-🇫🇷Amoros

-🇧🇷Edmilson

-🇧🇷Juninho

-🇧🇷Fred

-🇵🇹Tiago

-🇮🇹Grosso

-🇫🇷Malouda

-🇫🇷Valbuena

-🇩🇿Slimani

-🇧🇦Pjanic

-🇫🇷Benzema

-🇳🇱Depay

-🇫🇷 Umtiti

-🇨🇭Shaqiri

-🇧🇷PAQUETA #BRECOR — Stats Foot (@Statsdufoot) December 5, 2022

Car c’est bien sous le maillot de l’OL que Lucas Paquetà a gagné ses galons de titulaire en sélection après des mois compliqués à l’AC Milan. Lundi soir, le voir effectuer ses petits pas de danse a forcément rappelé des souvenirs pas si lointains aux supporters lyonnais. Dans la démonstration brésilienne (4-1) contre la Corée du Sud, le numéro 7 brésilien a apporté sa pierre à l’édifice avec une volée du droit pour le 4-0 avant la mi-temps. En marquant pour la 1re fois dans un Mondial, Paquetà est venu s’ajouter à la liste de ces joueurs passés par l’OL et qui ont trouvé le chemin des filets dans le tournoi international. Ils étaient 20 avant lui comme avancé par le compte Statsdufoot dont trois Brésiliens avec Edmilson, Juninho et Fred.

La liste des joueurs passés par l’OL et buteur en Coupe du monde : Fatton, Shaquiri (Suisse), Heisserer, Lacombe, Tigana, Amaros, Malouda, Valbuena, Benzema, Umtiti (FRA), Maneiro (URU), Cabanas (Paraguay), Edmilson, Juninho, Fred, Paquetà (Brésil), Tiago (Portugal), Grosso (Italie), Slimani (Algérie), Pjanic (Bosnie), Depay (Pays-Bas)