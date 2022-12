OL : les 24 Lyonnais sont arrivés à Dubaï

Lacazette et Tolisso / (Crédit : Romane Thevenot)

Partis lundi après-midi, les joueurs de l’OL ont atterri en fin de soirée à Dubaï. Place désormais à la deuxième phase de préparation avec notamment les deux matchs amicaux contre Arsenal et Liverpool.

Les cris ont été nombreux dans l’avion affrété par l’OL pour prendre la direction de Dubaï. Partis lundi après-midi, les Lyonnais ont suivi les différents matchs de la Coupe du monde 2022 à bord de l’engin et les Brésiliens n’ont pas été les derniers à fêter la large victoire de la Seleçao contre la Corée du Sud (4-1). Après presque six heures de vol, la délégation lyonnaise a atterri à Dubaï en fin de soirée et pris la direction de son hôtel, le Park Hyatt, situé à quelques encablures de l’aéroport.

Après une bonne nuit de sommeil, les 24 joueurs retenus vont attaquer ce mardi la deuxième phase de la préparation hivernale avec une double ration de séance. Si Laurent Blanc a annoncé que ce second stage serait "plus tactique et technique" que celui à Murcie, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette vont parfaire leur condition sous la chaleur émiratie avant de se plonger dans la Dubaï Super Cup. Le lancement de ce tournoi amical aura lieu jeudi (16h30) avec un premier match contre Arsenal.