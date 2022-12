Les Red Hot Chili Peppers au Parc OL en juillet 2023

A l’occasion d’un concert unique en France, le mythique groupe Red Hot Chili Peppers prendra possession du Parc OL. Un concert est prévu à Décines le 11 juillet 2023.

Comme chaque été, le Parc OL enlève ses habits de sportifs pour laisser place à ceux d’artiste. La saison estivale 2023 n’échappera pas à la règle du côté de Décines. Déjà deux concerts de Mylène Farmer sont déjà programmés au mois de juillet (23-24) et une nouvelle vient de s’ajouter à la programmation et non des moindres. A l’occasion d’une tournoi et d’un passage en France, le mythique groupe des Red Hot Chili Peppers a choisi le Parc OL pour son unique date française. Le groupe américain performera le 11 juillet 2023 et les places seront mises en prévente le 8 décembre et en générale le lendemain (lien).

A ces trois dates en juillet doit être ajoutée celle du 15 juin. Dans le cadre de sa tournée européenne, Muse va faire une escale dans l’enceinte décinoise le 15 juin prochain avant de se rendre à Bordeaux ou encore Marseille.