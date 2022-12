Encore quelques semaines à tenir avant le retour de la Ligue 1. Néanmoins, "Tant qu’il y aura des Gones" était bien présent lundi. Dans cette nouvelle émission avec Christ Eleka, entraîneur de l’ALF Futsal, il a été question de l’ultime délai offert à John Textor, de la préparation hivernale qui suit son cours avec un stage à Dubaï.

Pas de match de l’OL en Ligue 1 à décrypter mais une actualité tout aussi chaude entre Rhône et Saône ce lundi. Quand la Coupe du monde 2022 tient tout le monde en haleine, le communiqué publié par l’OL Groupe lundi a poussé John Textor dans ses retranchements et créé un petit séisme à Lyon. Après trois reports, le club lyonnais a décidé d’offrir un ultime délai à l’Américain jusqu’au mercredi 7 décembre 2022. Quarante huit heures décisives et sur lesquelles l’émission "Tant qu’il y aura des Gones" est forcément revenue.

Autour de son invité Christ Eleka, entraîneur de l’ALF Futsal, l’équipe de TKYDG n’a pas pour autant oublié le terrain avec la préparation hivernale des Lyonnais. L’OL a déjà disputé un match amical contre l’OH Louvain et s’est envolé lundi après-midi pour un deuxième stage à Dubaï. La dernière partie de l’émission a tourné autour du futsal, une discipline en pleine expansion en France, et sur les ambitions de l’ALF Futsal.