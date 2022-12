OL : Jérôme Boateng finalement du voyage à Dubaï

Adrien Truffert (Rennes) et Jérôme Boateng (OL) (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Opéré du ménisque au début du mois de novembre, Jérôme Boateng n'avait pas pris part au premier stage à Murcie. Sur le chemin du retour, il a été convié à celui de Dubaï comme 23 autres Lyonnais.

Il n’était pas présent sur les terrains en Espagne et pas plus ce lundi matin pour le dernier entraînement avant le départ à Dubaï. Pourtant, Jérôme Boateng posera bien ses valises aux Emirats Arabes Unis dans les prochaines heures. Ayant subi une arthroscopie début novembre après être sorti blessé contre l’OM, le défenseur allemand a été retenu dans le groupe de 24 joueurs qui a pris la direction du pays du Golfe en début d'après-midi. Après être resté à Lyon pendant que ses coéquipiers avaient pris la direction de Murcie, Boateng va donc continuer sa rééducation avec l’ensemble du groupe et prendre part à ce deuxième stage.

El Arouch et Lega seuls absents de Murcie

Cette bonne nouvelle n’a malgré tout pas d’incidence sur la présence de Mamadou Sarr dans le groupe lyonnais. Comme annoncé, le jeune défenseur central (17 ans) sera bien à Dubaï pendant une semaine, tout comme Achraf Laaziri, Saël Kumbedi et Bradley Barcola, deux joueurs habitués à la réserve depuis l’arrivée de Laurent Blanc.

Avec le retour de Boateng, l’entraîneur lyonnais peut compter sur un groupe presque au complet. Il ne manque que Karl Toko-Ekambi, qui vient d’en terminer avec la Coupe du monde, et Nicolas Tagliafico, encore engagé dans le Mondial. Pour rappel, l’OL va profiter de ce stage pour participer à la Dubaï Super Cup avec un match contre Arsenal, le 8 décembre, et un autre contre Liverpool, le 11 décembre.

Le groupe retenu pour Dubaï : Lopes, Riou, Bonnevie - Boateng, Diomandé, Gusto, Kumbedi, Da Silva, Laaziri, Sarr, Lukeba, Henrique - Aouar, Caqueret, Tolisso, Reine-Adélaïde, Thiago Mendes, Faivre, Lepenant - Tetê, Cherki, Lacazette, Dembélé, Barcola