L’OL vise une 100e victoire en Ligue des champions

Relancé après sa victoire à l’aller, l’OL veut confirmer dans cette manche retour contre le FC Zürich. En plus de conserver leurs chances de qualification, les Fenottes peuvent signer un 100e succès dans la compétition.

Entre l’OL et la Ligue des champions, c’est une grande histoire d’amour, ce n’est plus à prouver. Avec huit titres dans la compétition, les Fenottes sont les plus titrées de l’histoire et elles comptent bien faire le doublé cette saison. Il faudra pour ça déjà se qualifier pour la phase finale et ce n’est pas encore gagné. En s’imposant à Zürich il y a deux semaines, les Lyonnaises se sont relancées dans leur groupe après n’avoir pris qu’un seul point en deux matchs. Néanmoins, il faudra continuer le travail dans la phase retour avec ce deuxième match contre le club suisse.

Le match aller avait largement tourné en faveur de l’OL et les joueuses de Sonia Bompastor auront à coeur de confirmer l’embellie de ces derniers matchs avant les chocs contre le PSG, Arsenal et la Juventus Turin. Une victoire contre Zürich et le club lyonnais serait dans de biens meilleures dispositions avant le déplacement à Londres. Trois points supplémentaires qui correspondraient également à la 100e victoire lyonnaise en Ligue des champions. Ce record, les Lyonnaises le détiennent depuis longtemps, avec une avance de 40 victoires sur Wolfsburg et Arsenal…