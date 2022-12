OL : un dernier entraînement avant le départ à Dubaï

Malgré un départ vers Dubaï dans l'après-midi, Laurent Blanc avait prévu une séance d’entraînement ce lundi matin. Une façon de ne pas perdre une journée de travail dans cette préparation.

Laurent Blanc avait promis une préparation qui allait taper dans le physique et il n’a pas menti. Les joueurs ont concédé que la semaine à Murcie avait été "intense" dans le domaine athlétique mais aussi rythmée par des jeux avec ballon. Une façon pour le staff lyonnais de ne pas dégoûter les joueurs et d’allier l’utile à l’agréable. De retour à Lyon vendredi après-midi, Blanc avait accordé deux jours de repos aux Lyonnais, pour souffler un peu après cette première phase éreintante et profiter des proches avant un deuxième stage à Dubaï.

Deux jours de repos ce week-end

Le départ pour les Emirats Arabes Unis est prévu pour ce lundi dans l'après-midi mais les joueurs se sont retrouvés bien plus tôt du côté de Décines. Avec un long voyage qui attend le groupe, Laurent Blanc n’a pas souhaité perdre une journée de travail et a donné rendez-vous au centre d’entraînement dans la matinée pour une séance d’entraînement. Avec le retard pris au niveau du physique, pas question de sacrifier quelques heures qui pourraient s’avérer bénéfiques.