Edmilson (ex-OL) veut "le pied droit de Juninho et le mental de Müller"

Edmilson et Giuly lors du Match des Héros (©Stéphane Guiochon)

Triple champion de France avec l’OL, Edmilson a participé à la montée en puissance du club lyonnais. Défenseur à la précision de passe incroyable, le Brésilien a régalé le stade de Gerland.

Dans le football actuel, un défenseur à la technique limitée détonne plus qu’un central habile avec ses pieds. Au début des années 2000, le constat était quelque peu différent et quand les supporters de l’OL ont vu débarquer Edmilson, le Brésilien n’a pas laissé indifférent. Doté d’une qualité technique au-dessus de la moyenne, le défenseur central était dans la lignée de ces joueurs brésiliens au service du spectacle. Ca a valu quelques erreurs mais aussi du plaisir pour les yeux avec notamment ces longues transversales et autre coup du foulard.

Malgré cette technique au-dessus du lot dans le championnat de France, Edmilson concède que pour avoir le joueur parfait, avoir la patte droite de Juninho ne serait pas de trop au moment d'énoncer les caractéristiques de son joueur parfait sur le site de la LFP. "Pour ses coups francs. Le pied droit de Juninho était impressionnant, 20 mètres, 30 mètres… De 40 mètres, comme il avait fait contre le Bayern. Les corners… Le pied droit de Juninho, c’est unique."

Triple champion de France, Edmilson a aussi décroché la Coupe du monde 2002 avec le Brésil en représentant les couleurs lyonnaises. Aux côtés notamment de Patrick Müller, il formait un duo où le défi physique n’était pas forcément au centre du projet. Il faut dire que le défenseur suisse n’avait pas besoin de ça, à écouter son ancien coéquipier. "Il n’était pas très rapide, pas très fort physiquement mais il était intelligent, toujours bien placé."