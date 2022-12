OL - Zurich (4-0) : "On a mis du temps à rentrer dans le match", souligne Cascarino

Vainqueur sans trembler de Zurich mercredi (4-0), l'OL a atteint son objectif. Il a toutefois mis du temps avant de se mettre à l'abri, comme l'a rappelé Delphine Cascarino.

Comme on dit, le travail est fait. Mercredi, l'OL a dominé Zurich sans trop inquiéter les presque 3 000 supporteurs présents à Décines (4-0). Néanmoins, les Fenottes, qui maîtrisaient globalement leur sujet, ne se sont pas tout de suite libérées du danger. "Ce n'était pas un match facile, a expliqué Delphine Cascarino. On a mis du temps à rentrer dans la partie. A la fin de la première période, on menait seulement 1 à 0 alors que dans le contenu, on méritait mieux. Je pense que l'on doit s'améliorer dans le dernier geste, dans le placement et dans les timings, mais ça va le faire pour la suite."

Deuxième désormais de sa poule derrière Arsenal, qui ne sera pas évident à aller chercher au vu de la différence de buts, l'Olympique lyonnais a son destin entre ses mains pour passer au tour suivant. "Cette défaite (contre les Anglaises 5 à 1) nous avait fait mal. Nous devions nous remobiliser et revenir à nos objectifs. On n'a pas l'habitude de perdre de cette manière-là et ça ne doit pas nous arriver. Il y a eu beaucoup de travail et de remise en question, a confié l'attaquante. Il reste deux gros matchs dans le tournoi, on va tout faire pour rester concentrées, les gagner et se qualifier."

Pour alourdir le score, Cascarino a trouvé la faille au bout du temps additionnel face aux Suissesses. Une réalisation qui va faire du bien à la joueuse de 25 ans. "J'étais satisfaite de marquer en Ligue des champions et j'espère continuer comme ça. Je me devais de faire mieux car j'avais raté un face à face donc c'est bien d'avoir concrétisé par un but", a-t-elle savouré.

"Face à Paris, ce sera un rendez-vous important"

Elle a également rendu hommage à la joueuse de cette affiche, Melvine Malard, auteure d'un doublé et de deux offrandes. "C'est sa compétition préférée je crois (elle sourit). Je suis contente pour elle qu'elle marque et qu'elle soit décisive dans ces grandes affiches. On a besoin d'elle, elle nous fait du bien et je suis heureuse qu'elle ait prolongé, c'est positif pour nous. On s'entend bien sur le terrain. Je l'ai remerciée d'avoir marqué sur ma passe et de m'avoir fait une passe décisive ensuite. Il y a une concurrence saine dans l'équipe, a assuré l'internationale française. On essaye de donner le meilleur de nous-mêmes et de se faire des cadeaux de ce genre."

Delphine Cascarino s'est ensuite penchée sur la confrontation à venir face au PSG, un duel crucial. "Ce sera un rendez-vous important, le choc de la D1. On l'attend avec impatience. Je connais très bien Gérard Prêcheur (elle a évolué sous ses ordres à Clairefontaine et à l'OL). C'est un très bon coach qui connaît toutes les grandes compétitions. Il a remporté beaucoup de trophées avec Lyon et son objectif est d'en avoir aussi avec Paris, donc on va tout faire pour ne pas lui laisser de titre. Il connaît énormément de joueuses de l'Olympique lyonnais mais la réciproque est vraie aussi. Nous devrons trouver la faille, chaque saison c'est difficile mais on va tout faire pour. On a connu une phase difficile en début d'exercice avec le nul à Guingamp (0-0), a-t-elle reconnu. Mais là, on revient à un très bon niveau et on souhaite aller au bout dans toutes les compétitions."