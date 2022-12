L'OL s'apprête à élever le niveau face à Arsenal (16h30)

A partir de 16h30 ce jeudi, l'OL se mesurera au leader de la Premier League, certes amputé de plusieurs cadres. Contre Arsenal, l'Olympique lyonnais se doit de monter en puissance après son succès face à Louvain.

Deuxième rendez-vous pour l'OL dans sa préparation. Actuellement en stage à Dubaï, le groupe de Laurent Blanc rencontre Arsenal ce jeudi à partir de 16h30 (heure française). Dans le cadre d'un tournoi amical, les Rhodaniens défient l'équipe leader de Premier League, même si ce statut ne sera pas vraiment à prendre en compte au moment du coup d'envoi.

Un Arsenal incomplet

Alors que l'entraîneur lyonnais peut s'appuyer sur un effectif presque au complet (sauf Toko-Ekambi et Tagliafico), Mikel Arteta, son homologue, doit faire sans plusieurs mondialistes (Saka, Martinelli, Jesus, Tomiyasu, White, Saliba ou encore Xhaka et Partey). Les Gunners seront donc amoindris pour affronter les coéquipiers d'Alexandre Lacazette, même si Smith-Rowe, Nketiah et Ødegaard seront de la partie.

Après son succès 5 à 3 contre Louvain lors de sa première sortie en préparation, l'OL espère afficher des progrès, notamment sur le plan défensif, face aux Anglais. L'objectif sera également de continuer la montée en puissance au niveau physique afin de valider le travail accompli durant ces deux dernières semaines.