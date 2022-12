Textor, OL, Fenottes… Votre avis nous intéresse

Lundi à partir de 18h, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" est de retour pour une nouvelle émission. Entre la fin du stage à Dubaï, le dossier Textor proche de son dénouement, l’actualité de l’OL reste chaude dans cette trêve hivernale.

Ce lundi,votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" sera bien présente à partir de 18h en compagne de Thierry Braillard, ancien ministre des Sports et aujourd’hui président de la fondation du sport français). Comme chaque semaine, l’actualité de l’OL sera décryptée avec notamment le projet John Textor enfin proche de son dénouement. Après de nombreux reports, la vente de l’OL Groupe devrait être effective le 19 décembre prochain. L’occasion de se pencher sur ce qui peut attendre le club avec l’Américain.

La prise de contrôle de Textor pourrait d’ailleurs avoir un rôle dans le futur proche lyonnais notamment durant le mercato. Bruno Cheyrou s’est exprimé sur le sujet à Dubaï, lieu du deuxième stage de l’OL. Après une défaite contre Arsenal, les joueurs de Laurent Blanc ont fini avec une victoire contre Liverpool dimanche. De retour à Lyon ce lundi, les Lyonnais vont avoir deux jours de repos avant d’attaquer la dernière ligne droite de leur préparation avec notamment un amical contre Sochaux, samedi.

Dans la dernière partie de l'émission, un focus sera fait sur les Fenottes qui ont perdu contre le PSG dimanche et sont désormais deuxièmes au championnat. Vous pouvez laisser vos interrogations et remarques sur ces sujets et sur d'autres thèmes dans l'espace dédié aux commentaires.

Ce numéro TKYDG sera diffusé en direct sur nos plateformes lundi dès 18h sur Youtube, Facebook, Twitch, Twitter , Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.