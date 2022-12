La rencontre amicale OL - Sochaux ouverte au public samedi

De retour à Lyon après deux semaines en Espagne et à Dubaï, l’OL va disputer un match amical samedi contre Sochaux. Il est possible de prendre des places pour cette rencontre qui se disputera sur le terrain d’honneur Gérard Houllier.

Premier arrivé, premier servi. C’est un peu comme cela qu’il faut voir la mise en vente des places pour OL - Sochaux samedi (17h). Pour ce match amical, les joueurs de Laurent Blanc vont délaisser leurs bonnes habitudes du Parc OL et évolueront sur la pelouse du terrain d’honneur Gérard Houllier. Une seule tribune donc pour accueillir les supporters lyonnais et donc un peu plus de 1500 places qui cherchent preneur d’ici à samedi (lien vers la billetterie). Le club a décidé de mettre en vente l’intégralité des sièges disponibles, aucun espace n’ayant été dédié aux différents kops de supporters présents d’ordinaire quelques centaines de mètres plus loin au Parc OL.

Après deux semaines à bourlinguer entre l’Espagne et les Emirats Arabes Unis, les joueurs de l’OL vont retrouver le froid polaire qui règne à Lyon à partir de mercredi. Un choc thermique pour préparer cette rencontre amicale avant une deuxième réception le 22 décembre. Au contraire de Sochaux, les joueurs de Monza auront eux le privilège de pouvoir évoluer sur la pelouse du Parc OL. Pour ceux qui préfèreront ne pas braver le froid ou dépenser une quinzaine d'euros samedi, il sera toujours possible de suivre les deux rencontres en s’abonnant à OLPlay via le lien en dessous.