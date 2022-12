OL : une cohésion défensive loin d'être irréprochable en 2022

Malgré un Anthony Lopes pourtant décisif, l’OL n’arrive pas à garder sa cage inviolée. En 2022 et en attendant le trois derniers matchs de l'année, les Lyonnais ont encaissé 70 buts toutes compétitions confondues.

On dit que les attaques font gagner des matchs et que les défenses sont le socle pour décrocher des titres. A l’OL, l’heure n’est pas à soulever un trophée mais dans sa volonté de redresser la barre au classement, le club lyonnais serait bien inspiré de suivre cet adage. Laurent Blanc a bien compris que le jeu défensif proposé par son groupe n’était pas à la hauteur depuis son arrivée. Il ne pointe pas simplement les défenseurs mais tout le collectif pour expliquer ces errements qui pousse l’OL "a encaissé toujours au moins un but".

Ce ne sont pas les matchs amicaux qui sont venus inverser la tendance. Trois buts contre Louvain, trois contre Arsenal et un contre Liverpool. Sans un arrêt d’Anthony Lopes sur penalty contre les Reds, le bilan aurait pu être plus lourd. Décisif, le portier lyonnais n’a pourtant réalisé que 9 clean-sheet en 2022, preuve que le problème est avant tout collectif. "On va encore parler de la défense mais nos premiers défenseurs sont les attaquants. C’est au collectif de bien défendre ensemble, a pesté Nicolas Puydebois dans Tant qu’il y aura des Gones. Chacun doit faire sa part. Normalement nos défenseurs et notre gardien ne doivent ramasser que les miettes."

En 2022, ils vont plutôt chercher le ballon dans leur filet. Comme l’a souligné Laurent Blanc, l’OL a pris cette mauvaise habitude de ne pas finir un match sans prendre de but. Pour gagner, c’est forcément plus compliqué. En attendant les trois derniers matchs de 2022 avec Sochaux, Monza et Brest, les Lyonnais ont encaissé la bagatelle de 70 buts toutes compétitions confondues, matchs amicaux compris. Un chiffre qui fait du club lyonnais l’un des plus mauvais élèves à l’échelle de la Ligue 1. Seul Angers a fait pire mais les ambitions sont bien différentes entre les deux clubs. L’OL veut retrouver le haut niveau ? Il devra s’appuyer sur une défense de fer qui ne se limite pas aux simples quatre défenseurs et au gardien…