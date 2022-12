Ce lundi, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" était de nouveau au rendez-vous pour une nouvelle émission. Avec Thierry Braillard comme invité, l’équipe de TKYDG a balayé l’actualité dense de l’OL à tous les niveaux.

Ce lundi, il y avait des choses à dire dans votre émission "Tant qu’il y aura des Gones ». En compagnie de Thierry Braillard, ancien ministre des Sports et aujourd’hui président de la fondation du sport français), l’équipe de TKYDG a balayé de long en large l’actualité de l’OL et elle est dense. Avec son son invité, il a d’abord et logiquement été question de la vente du club à John Textor. Six mois après l’entrée en négociations exclusives avec l’Américain, le rachat devait être effectif le 19 décembre comme l’a confirmé Jean-Michel Aulas depuis le Qatar après le communiqué de samedi.

La question a donc été de savoir ce que va changer la prise de contrôle de Textor dans l’avenir immédiat du club et notamment du sportif. Bruno Cheyrou s’est exprimé sur le mercato dimanche à Dubaï, lieu du deuxième stage de l’OL, assurant que quelques retouches pourraient être faites durant l’hiver à la demande de Laurent Blanc. Ce dernier s’est montré satisfait de deux stages effectués et du travail proposé. Après une défaite contre Arsenal, les joueurs lyonnais ont fini avec une victoire contre Liverpool dimanche. De retour à Lyon ce lundi, les Lyonnais vont avoir deux jours de repos avant d’attaquer la dernière ligne droite de leur préparation avec notamment un amical contre Sochaux, samedi.

En milieu d’émission, l’actualité des Fenottes n’a bien évidemment pas été laissée de côté. Avec la défaite contre le PSG, l’OL est désormais deuxième du championnat et doit vite se remobiliser. Les joueuses de Sonia Bompastor ont deux matchs de Ligue des champions à jouer contre Arsenal, jeudi, et la Juventus, le 21 décembre, avant de partir en vacances.