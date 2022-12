Ligue 1 : l’OL se déplacera à Nantes le 11 janvier à 19h

Malo Gusto et Dennis Appiah lors d’OL – Nantes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

A deux semaines de la reprise de la Ligue 1, l’OL continue d’en savoir un peu plus sur son programme. Après la Coupe de France à domicile contre Metz le 7 janvier, les Lyonnais iront à Nantes le 11 janvier (19h).

Après un mois et demi de relâche, la reprise de la Ligue 1 s’annonce intense pour tous les acteurs et il ne faudra pas avoir de retard à l’allumage. Etant déjà distancé au classement, l’OL serait d’ailleurs bien inspiré de profiter du mois de janvier pour se relancer complètement. Après un déplacement à Brest (28 décembre) et la réception de Clermont (1er janvier), les hommes de Laurent Blanc vont enchaîner entre Coupe de France et championnat.

La réception du FC Metz dans la coupe nationale (7 janvier, 15h30) interviendra quatre jours avant un déplacement à Nantes. Située en plein milieu de semaine, ce voyage en Loire Atlantique a été fixé au mercredi 11 janvier à 19h. Cette rencontre de la 18e journée de Ligue 1 fera partie d’un multiplex de cinq matchs qui sera diffusé sur Prime Video. Elle précèdera la réception de Strasbourg quelques jours plus tard au Parc OL, la programmation de cette 19e journée n’ayant pas encore été dévoilée.