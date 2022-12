Ayant déjà arbitré l’OL dans cette campagne de Ligue des champions, Marta Huerta De Aza a été choisie pour le choc de la 5e journée. L’arbitre espagnole officiera pour Arsenal - OL.

Au moins les joueuses de l’OL sauront à quoi s’attendre avec le corps arbitral. En déplacement à Londres pour affronter Arsenal jeudi soir (21h), les Fenottes jouent une partie de leur qualification à l’Emirates Stadium. Avec deux victoires contre le FC Zürich, elles ont fait le travail pour recoller aux basques des Londoniennes et de la Juventus Turin mais il faut désormais confirmer lors de deux derniers matchs. Pour ce choc de la 5e journée de Ligue des champions, Marta Huerta De Aza a été désignée comme arbitre centrale et dirigera l’OL pour la deuxième fois cette saison. Elle sera assistée par Guadalupe Porras Ayuso et Eliana Fernández González.

L’arbitre espagnole avait déjà été au sifflet pour le déplacement lyonnais du côté de Turin à la fin octobre. Le résultat avait été mitigé pour l’OL avec un nul (1-1) frustrant. Si Sonia Bompastor cherche les trois victoires en trois matchs pour s’éviter tous maux de tête dans la course à la qualification, un nul rapporté de Londres ne serait pas forcément une contre-performance, les Lyonnaises gardant leur destin entre les mains.