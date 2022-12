L’OL Académie en visite au Sporting Lisbonne

Dans le cadre d’un échange sur la formation européenne, l’OL participe pendant trois jours aux ECA Academy Visits à Lisbonne. Un programme sur le processus de formation dans les clubs et la transition vers le football professionnel.

Adversaires sur le terrain, les clubs européens restent malgré tout des partenaires dans l’évolution du football sur le Vieux Continent. L’UEFA multiple les échanges que ce soit entre coachs des équipes professionnels comme c’est souvent le cas à l’occasion de sommet mais aussi en mettant en place des rencontres pour la formation pour inspirer les savoir-faire. Adversaires un jour, coéquipiers le lendemain. C’est dans cette optique qu’une rencontre a été programmée par l’ECA (Association européenne des clubs) du côté du Portugal et plus précisément du Sporting Lisbonne.

O #SportingCP recebeu no Estádio José Alvalade e Academia Sporting mais de 40 clubes, no âmbito do Programa ECA Academy Visits💪 Durante 3 dias, vão decorrer palestras sobre o processo formativo do Clube, o modelo centrado no jogador e a transição para o futebol profissional. pic.twitter.com/WjxapndNNK — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) December 13, 2022

Parmi les clubs formateurs les plus réputés du pays ayant notamment vu passer Cristiano Ronaldo ou Nuno Mendes dernièrement, le club portugais a ouvert ses portes à 40 clubs dans le cadre du programme ECA Academy Visits. Aux côtés de ceux de l’Ajax, du PSV ou encore de l’Inter Milan se trouvait bien évidemment l’OL. Si le club lyonnais ne truste plus les trophées en professionnel, la formation à la lyonnaise est reconnue aux quatre coins du continent. Pendant trois jours, "des discussions auront lieu sur le processus de formation dans les clubs, le modèle centré sur le joueur et la transition vers le football professionnel", peut-on lire sur les réseau du Sporting.