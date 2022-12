Dans le Rhode Island, OL North America a "pas mal tweeté sur Caqueret pour sa prolongation"

Mis sous le feu des projecteurs il y a quelques semaines, le compte Twitter "OL North America" a détaillé les contours du succès de Maxence Caqueret dans le Rhode Island. Une exposition médiatique surprise pour ce fan de l'OL aux Etats-Unis depuis une décennie.

En ce jour de Noël, l’heure est à l’ouverture des cadeaux, des étoiles dans les yeux au moment de voir que le Père Noël a bien respecté les demandes dans la liste. Du côté du Rhode Island, Jorge Rodrigues a très certainement dû demander un maillot de l’OL floqué au nom de Maxence Caqueret. En l’espace de quelques jours, le compte Twitter OL North America a connu une explosion médiatique surprise. La raison ? Une cartographie des Etats-Unis et des joueurs de football les plus recherchés de l'année 2022.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les deux stars planétaires, sont logiquement arrivés en tête dans la plupart des Etats américains. Tous ? Non. Un état a résisté au point de voir la page de Maxence Caqueret être la plus recherchée. Dans le Rhode Island, que de nombreux supporters de l’OL ont rapidement renommé le "Rhône Island", la surprise a été de taille et OL North America a rapidement été mis sous le feu des projecteurs.

"Il y a probablement d'autres fans de l'OL dans le Rhode Island que nous n'avons pas encore rencontrés et qui peuvent avoir contribué, car il serait très difficile d'avoir une personne qui tweete toujours à propos de Caqueret. Mais, c’est vrai qu’au moment de sa prolongation de contrat mais aussi ses fantastiques performances la saison dernière et ses hauts et ses bas jusqu'à présent cette saison, j’ai pas mal tweeté dessus, nous a confié Jorge Rodrigues qui s’occupe du compte OL North America. C'est probablement là que se trouve la raison de ce classement."

The FBref Sportify Wrapped is here! ⚽️ Check it out to see who was the most viewed player in your state, the most viewed player pages on a single day, and more. ⬇️ pic.twitter.com/54WbS3PlAu — ⚽ FBref ⚽ (@fbref) December 15, 2022

Vivant du côté de Providence, l’Américain est tombé amoureux de l’OL à la fin des années 2000. C’est à partir de l’épopée européenne et de la première demi-finale de Ligue des champions de l’histoire du club qu’il a commencé à suivre de l’autre côté de l’Atlantique. Ce ne sont pas les heures de décalage et l’éloignement qui empêchent ce trentenaire de suivre les exploits et déconvenues des coéquipiers d’Alexandre Lacazette. Qu’importe le manque de visibilité de la Ligue 1 aux Etats-Unis, l’administrateur du compte Twitter non-officiel du club lyonnais ne rate pour rien au monde un match de l’OL même amical comme face à Monza, jeudi. "Je me tiens au courant de l’actualité et je regarde les matchs assez facilement. Ici, aux Etats-Unis, tout n'est pas trop tôt... en général, les matchs sont diffusés le dimanche à 7 heures du matin... et le plus tard est celui de 15 heures. Je me tiens au courant des nouvelles via Twitter et aussi via d'autres pages sportives comme ESPN et beIN Sports etc."

Avec l’arrivée de John Textor et la Coupe du monde 2026, le soccer comme Rodrigues aime si bien l’appeler devrait connaitre un nouvel essor au pays de l’Oncle Sam. La communauté lyonnaise continuera-t-elle de grossir dans le Rhode Island ? Grâce à cette visibilité soudaine avec Maxence Caqueret, OL North America a gagné une bonne centaine de followers en l’espace de quelques semaines. Pour l’instant, Jorge Rodrigues est le seul à gérer le compte mais il compte sur ce coup médiatique pour trouver d’autres fans de l’OL dans le Rhode Island et à Providence. "Pour l'instant, à Providence, il n'y a que moi, mais il y a quelques personnes qui sont nées dans le Rhode Island et qui ont déménagé dans d'autres parties des États-Unis qui sont également des supporters de Lyon. L'un d'entre eux vit dans la région de Boston et l'autre dans la région de New York. J'ai rencontré quelqu'un qui vit dans l'ouest de l'état mais elle regarde plus l'équipe féminine que l'équipe masculine."

Dans une région où la franchise de MLS de New England Revolution est la plus populaire, l’OL s’est fait une petite réputation et OL North America compte bien surfer dessus.