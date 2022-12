Selon FBref, Maxence Caqueret est le joueur dont la page a été la plus consultée en 2022 sur le site de statistiques américain dans l'état de Rhode Island.

Un phénomène qui reste difficile à expliquer. Au moment de dresser le bilan de l'année 2022, FBref, un site américain spécialisé dans les statistiques liées au sport, et notamment le football, a indiqué que la page consacrée à Maxence Caqueret était la plus consultée dans l'état de Rhode Island.

Au milieu de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, et du joueur du Bayer Leverkusen Florian Wirtz (Nouveau-Mexique), le milieu de terrain de l'Olympique lyonnais semble jouir d'une belle cote de popularité. Il faut tout de même préciser que le Rhode Island est le plus petit état des Etats-Unis, mais aussi l'un des plus densément peuplés (plus d'un million d'habitants).

On peut noter pour conclure que le fondateur du fan club officiel de l'équipe rhodanienne (OL North America) en Amérique du Nord, Jorge, est domicilié dans le Rhode Island.