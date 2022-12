OL Reign : Farid Benstiti épinglé dans un rapport de la NWSL

Mercredi, un rapport d'une enquête indépendante de 14 mois sur les plaintes historiques et continues de discrimination, de harcèlement, d'abus et de représailles dans la NWSL a été publié. Le nom de Farid Bensiti, ancien coach de l’OL et de l’OL Reign, est notamment cité.

Il y a quelques mois, c’est un vrai tremblement de terre qui s’est abattue sur la NWSL. Le championnat nord-américain féminin avait été le fruit d’une enquête menée par l’ancienne procureure générale des États-Unis Sally Yate. Son rapport de 172 pages publié début octobre comprenait des entretiens avec plus de 200 joueuses de la NWSL et décrivait en détail les abus commis par plusieurs entraîneurs, la manipulation, les brimades et les représailles exercées à l’encontre de joueuses. Cette mise en lumière avait donnée lieu à de nombreuses démissions comme celles du directeur sportif Gavin Wilkinson et le directeur commercial Mike Golub au sein des Portland Thorns.

Une nouvelle enquête indépendante de 14 mois vient de prendre fin avec un rapport publié mercredi. Sur les 125 pages, une partie est consacrée à l’OL Reign et Farid Benstiti, en poste dans la franchise américaine entre janvier 2020 et sa démission en juillet 2021. Un départ qui serait le résultat de plaintes de joueuses à l’intérieur de l’effectif d’après le rapport publié. L’ancien entraîneur de l’OL aurait eu des remarques déplacées concernant l’alimentation de ses joueuses et le physique de certaines, poussées à perdre du poids. Une attitude dénoncée et que l’OL Reign n’aurait pas pris en compte au moment de son embauche, des reproches ayant été déjà faits à Farid Benstiti de son temps au PSG avec une certaine Lindsey Horan "qui ne jouerait pas tant qu’elle ne perdrait pas de poids", selon certaines déclarations présentes dans le rapport.