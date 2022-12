Arsenal - OL : un seul changement par rapport au PSG ?

Quatre jours après la défaite contre le PSG, l’OL affronte Arsenal en Ligue des champions. Pour ce nouveau choc, Sonia Bompastor devrait faire confiance, à une joueuse près, au même onze de départ.

Avec les deux victoires contre le FC Zürich, l’OL a rempli une partie du contrat. Dos au mur après la défaite contre Arsenal (5-1) et le nul à la Juventus Turin (1-1), les Fenottes ont relevé la tête face à l’adversaire le plus "faible" de la poule. Parfaitement relancées avec cette deuxième place, les Lyonnaises savent que tout se jouera jusqu’au bout et une finale de groupe contre les Turinoises dans une semaine. En attendant, il y a un match à jouer face à Arsenal avec la volonté "de prendre des points" face aux Londoniennes, leaders du groupe avec trois points d’avance.

Pour cet ultime déplacement, Sonia Bompastor peut compter sur l’ensemble de ses forces disponibles à l’instant T même si Inès Benyahia va devoir faire l’impasse sur les deux dernières rencontres de l’année. Pour ce choc et à écouter la coach, l’heure est à la recherche de continuité dans le jeu lyonnais malgré la défaite contre le PSG dimanche dernier (0-1). L’entraîneure ne devrait pas donc chambouler son onze de départ qui lui a quand même donné satisfaction lors du dernier match de championnat. Le seul changement qui pourrait être opéré devrait se situer dans l’entrejeu avec la titularisation d’Amandine Henry. Entrée en jeu à un quart d’heure de la fin à la place de Damaris, la milieu pourrait retrouver une place de titulaire et apporter de l’impact.

La composition probable de l’OL : Endler - Sombath, Gilles, Renard, Bacha - Horan, Henry, Van de Donk - Cascarino, Le Sommer, Malard