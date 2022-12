OL - Ligue des champions : laver l’affront pour se rassurer

Ce jeudi (21h, DAZN), l’OL affronte Arsenal pour l’avant-dernière journée de Ligue des champions. Largement battues à l’aller, les Fenottes veulent avant tout se rassurer dans un choc, quatre jours après la défaite contre le PSG.

Ce n’est pas le déplacement à Londres qui est venu apporter un peu plus de chaleur aux Fenottes. Comme Lyon, la capitale londonienne est actuellement touchée par une vague de froid et bonnets, gants ou encore cache oreilles étaient de sortie mercredi en fin d’après-midi chez les joueuses de l’OL. Quatre jours après le revers "frustrant" contre le PSG en championnat qui leur a fait perdre la tête du classement, les Fenottes sont de nouveau sur le pont avec un nouveau choc. En Ligue des champions et contre Arsenal cette fois-ci. L’heure n’est donc pas à cogiter au sein du club lyonnais et ce n’est pas forcément une mauvaise chose pour Sonia Bompastor. "L’avantage quand on enchaîne, on est vite obligé de digérer, de tirer les enseignements et d’avancer. Il nous a fallu 24 heures pour digérer et dès mardi on était déjà focus sur Arsenal."

Si elle réfute le terme de revancharde pour décrire l’état d’esprit de ses troupes pour cette rencontre qui se déroulera à l’Emirates Stadium, Sonia Bompastor n’a pas oublié ce qu’il s’était passé en octobre dernier pour l’entrée en matière de l’OL dans cette nouvelle campagne. Un revers des plus cuisants (5-1), à domicile alors que les tenantes du titre avaient surtout pour ambition d’envoyer d’entrée un message face à un outsider de la compétition. La défaite a été dure à encaisser mais avec le recul a peut-être été un mal pour un bien.

"Depuis le match aller, on a continué de beaucoup travailler sur l’aspect défensif mais aussi offensif. Sur le match aller, c’était un match sans, on avait offert des buts assez simples à Arsenal et on sait qu’à ce niveau-là, ça se paye cash. L’idée est qu’individuellement on puisse monter le curseur de performance et que collectivement aussi, a déclaré la coach à la veille du match. On a su le faire après ce match aller et on l’a démontré lors de nos récents matchs. Encore une fois dans le match contre le PSG, on a été capable de bien défendre même si on a malheureusement encaissé un but sur coup de pieds arrêté. Il y a eu du travail et des avancées et on accueille ce match avec plus de certitudes qu’à l’aller."

"Montrer que le visage de l'aller n'était pas le bon"

La réception d’Arsenal au Parc OL avait coïncidé avec une période creuse des Lyonnaises et d’une hécatombe de blessures. Amandine Henry avait été obligée de dépanner en cours de match en défense centrale, Delphine Cascarino était blessée tout comme Vanessa Gilles, fraîchement débarquée entre Rhône et Saône. La liste des blessées est toujours aussi importante en cette mi-décembre (MBock, Hegerberg, Carpenter, Macario, Däbritz) plus Inès Benyahia, absente pour cette fin d’année, mais Sonia Bompastor et le reste du groupe ont pu compter sur quelques retours comme celui de Dzsenifer Marozsan ou encore Amel Majri. Des renforts d’expérience qui ne sont pas de trop. Dans le groupe pour la première fois de la saison, l’internationale française ne jouera pas contre Arsenal mais sa simple présence suffit à "insuffler des ondes positives ainsi que toute son expérience" comme expliqué par l’entraîneur lyonnaise.

La défaite contre le PSG montre que tous les maux lyonnais offensifs et défensifs ne sont pas encore totalement guéris mais le visage affiché à Londres sera bien plus conquérant que celui affiché il y a deux mois. L’OL est venu en Angleterre pour "prendre des points et montrer que le résultat de l’aller ne reflétait pas forcément le niveau de l’équipe." A moins d’une contreperformance surprise de la Juventus face à Zürich, le résultat des Lyonnaises contre Arsenal ne changera pas forcément la donne. C’est bien contre les Italiennes, dans une semaine, que l’OL jouera sa qualification. Pour la 1re ou la 2e place ? C'est une autre histoire. L’heure est donc de se rassurer dans un choc et de prouver que le match aller n’était qu’un accident de parcours.