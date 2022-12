Amel Majri "ne fera pas son retour" pour Arsenal - OL

Plus d’un an après son dernier match avec l’OL, Amel Majri va devoir faire preuve d’un peu de patience encore. Même si elle est dans le groupe pour Arsenal, la Lyonnaise ne jouera pas jeudi soir comme l’a annoncé Sonia Bompastor.

Après avoir attendu pendant quinze mois, Amel Majri va devoir attendre au minimum une semaine de plus. Présent pour la première fois de la saison dans le groupe des Fenottes, l’internationale française va devoir prendre son mal en patience. Elle est bien à Londres, elle s’entraîne bien ce mercredi de veille de match mais elle ne jouera pas contre Arsenal. Avant même la rencontre, Sonia Bompastor a acté ce choix et a expliqué pourquoi Amel Majri ne jouera pas à l’Emirates même pendant quelques minutes.

"Elle s’entraîne avec nous depuis une dizaine de jours, une bonne semaine où elle est quasiment normalisée à l’entraînement sans être protégée, a détaillé la coach de l’OL en conférence de presse. Son retour ne se fera pas pour demain soir (jeudi) mais c’était important de l’avoir dans le groupe pour qu’elle puisse prendre ses repères."

Un retour contre la Juventus Turin ?

Accompagnée par sa petite fille née en juillet et de la nounou qui l’accompagne, Amel Majri doit donc profiter de ce voyage à Londres pour retrouver les sensations de la vie d’un groupe et tout simplement d’une joueuse de football. Victime d’une rupture des ligaments croisés en octobre 2021 et ayant connu une grossesse, le processus de retour a été long et les Fenottes ne veulent pas brusquer les choses pour une joueuse d’une telle expérience. Néanmoins l’attente devrait bientôt prendre fin si l’on en croit Sonia Bompastor.

"On est ravi de l’avoir et ça va lui permettre de prendre ses repères en vue du match de la Juventus qui sera notre dernier match de l’année. Je suis ravi qu’une joueuse réintègre le groupe avec son expérience et ses qualités."

Au fur et à mesure que les semaines passent, l’OL retrouve des joueuses et ce ne sera pas de trop pour la deuxième partie de saison qui s’annonce intense.