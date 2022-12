Arrivé à Londres mercredi, l’OL enchaîne un nouveau choc contre Arsenal jeudi (21h). Quatre jours après une défaite contre le PSG "frustrante" pour Sonia Bompastor.

L’OL revanchard après le match aller

"Revanchardes, non. On veut montrer un meilleur visage que ce qui a été montré au match aller. On sait que ça ne reflétait pas forcément le niveau de l’équipe. Depuis on a retrouvé des joueuses et nos performances et nos résultats sont meilleurs mais on s’attend à un match difficile et il faudra encore être prête à livrer un match de très haut niveau."

Le match aller contre électrochoc

"Depuis le match aller, on a continué de beaucoup travailler sur l’aspect défensif mais aussi offensif. Sur le match aller, c’était un match sans, on avait offert des buts assez simples à Arsenal et on sait qu’à ce niveau-là, ça se paye cash. L’idée est qu’individuellement on puisse monter le curseur de performance et que collectivement aussi. On a su le faire après ce match aller et on l’a démontré lors de nos récents matchs. Encore une fois dans le match contre le PSG, on a été capable de bien défendre même si on a malheureusement encaissé un but sur coup de pieds arrêté. Il y a eu du travail et des avancées et on accueille ce match avec plus de certitudes qu’à l’aller."

L’importance de Mbock et Carpenter

"Vous connaissez tous le contexte, on a été forcément impacté par le nombre de blessure dans notre effectif et ça a touché les joueuses cadres en défense mais pas que. Il a fallu faire avec et travailler mais forcément quand on voit notre fin de saison dernière avec Griedge et Ellie qui étaient des joueuses importantes, il a fallu composer avec et adapter avec d’autres solutions. Quand il y a besoin de travailler sur des automatismes, ça peut prendre du temps donc il faut de la patience même si au haut niveau, ce n’est pas souhaité parce que les résultats sont importants."

L’atmosphère dans le groupe avec ces blessures

"Ca a été difficile à vivre parce que sur le plan humain quand les joueuses perdent des partenaires, ça les affecte forcément. Pour le staff aussi, on est forcément attristé mais je trouve que les joueuses ont su rester soudées et faire preuve de force collective. Il y a certaines équipes qui auraient pu s’écrouler dans ce contexte là. On a su faire le dos rond même s’il y a eu parfois des moments un peu plus difficiles. Il fallait rester concentrer sur les objectifs prioritaires et passer une certaine période plus difficile. On relève la tête, on est mieux mais il reste encore du chemin."

L’analyse de la défaite contre le PSG

"Le résultat de dimanche était frustrant. On a analysé le match en se disant que par rapport au contenu qu’on a produit, il fallait retenir ce qu’on avait réussi à faire de positif notamment dans notre animation défensive mais aussi dans notre modèle de jeu mis en place. On s’est créé beaucoup de situations face à Paris qui est une des meilleures équipes européennes. L’idée est de reproduire cette performance en venant ici avec la volonté d’être solide et de ne pas encaisser de but. L’avantage quand on enchaîne, on est vite obligé de digérer, de tirer les enseignements et d’avancer. Il nous a fallu 24h pour digérer et dès mardi on était déjà focus sur Arsenal."

L’absence d’Inès Benyahia

"Elle a eu un choc au niveau du genou contre Zürich et on ne la reverra pas avant le mois de janvier. Elle a une petite inflammation derrière le genou ce qui l’empêche de revenir avant la fin de l’année."