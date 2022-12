OL - Académie : le calendrier Elite des U19 féminines dévoilé

Tenant du titre dans la catégorie, l’OL a réussi à se qualifier pour la phase Elite. Elle débutera le 22 janvier et se terminera le 7 mai avec on l’espère un doublé des U19 féminines.

Elles ont terminé par une défaite contre Reims mais les U19 féminines de l’OL avait déjà terminé le travail avant cette dernière journée de la première phase. Avec seulement deux défaites, les Lyonnaises avaient déjà décroché leur billet pour la phase Elite regroupant les quatre vainqueurs de poule de la phase 1 et les deux vainqueurs des barrages. Tenantes du titre, les U19 sont donc toujours en lice pour faire le doublé.

La quête de ce nouveau sacre débutera le 22 janvier avec un déplacement sur la pelouse du PSG et se terminera à domicile le 7 mai toujours contre le club parisien. Entre-temps, l’OL aura notamment disputé deux derbys contre l’AS Saint-Etienne. Le premier à Meyzieu le 29 janvier et le second dans le Forez le 19 mars.

Le calendrier de l’OL en phase Elite :

J1 : PSG - OL (22 janvier)

J2 : OL - ASSE (29 janvier)

J3 : Paris FC - OL (12 février)

J4 : Nantes - OL (5 mars)

J5 : OL - Le Havre (12 mars)

J6 : ASSE - OL (19 mars)

J7 : OL - Paris FC (2 avril)

J8 : OL - Nantes (16 avril)

J9 : Le Havre - OL (30 avril)

J10 : OL - PSG (7 mai)