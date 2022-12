OL - Académie : les résultats du week-end

En plus de la Coupe Gambardella, deux autres équipes étaient sur le terrain ce week-end. La réserve des féminines s’est largement imposée face au FC Saint-Etienne tandis que les U19 ont fini leur première phase par une défaite.

Tandis que les joueuses de Sonia Bompastor ont regretté les occasions manquées face au PSG pour expliquer en partie la défaite de dimanche, la réserve des Fenottes n’a pas eu ce souci. Les Lyonnaises auraient d’ailleurs certainement bien aimé n’avoir qu’un once de la réussite offensive observée à Saint-Etienne par les coéquipières de Maeline Mendy et Célia Bensalem. Dans ce derby en terres stéphanoises contre le FC Saint-Etienne, la réserve de l’OL n’a fait qu’une bouchée de son adversaire (17-0) ! Un match à sens unique qui s’est terminée par une orgie de buts à ne plus savoir quoi en faire. Plus que jamais leader de Régional 1, les Fenottes ont arrangé encore un peu plus leur goal-average contre une équipe qui était quand même 6e !

Prochain rendez le 8 janvier avec un nouveau derby cette fois contre la réserve de l’ASSE et à domicile. De leurs côtés, les U19 féminines n’ont pas terminé la première phase de leur championnat avec le sourire. Déjà assurées d’être qualifiée pour la phase Elite et ainsi toujours en course pour conserver leur titre, les jeunes Lyonnaises ont été battues à domicile pour le Stade de Reims (1-3). Liana Joseph a encore inscrit un but mais l’OL termine donc avec deux défaites cette première phase. L’heure est maintenant à la deuxième phase, la plus importante afin de faire le doublé dans ce championnat national U19.