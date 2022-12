OL - PSG (0-1) : "Un résultat cruel", selon Sonia Bompastor

Une défaite qui pourrait faire mal. Dominateur, l'OL n'a pas su faire preuve d'efficacité, au contraire du PSG, dans le choc de la D1 (0-1). Un résultat "cruel" d'après Sonia Bompastor.

L'analyse de Sonia Bompastor après OL - PSG (0-1)

"Il y a beaucoup de déception, notamment pour mes joueuses. Le résultat n'est pas conforme à nos attentes, même si j'ai l'impression qu'il est cruel. Mais le haut niveau, c'est aussi faire preuve d'efficacité. On a été punies en fin de match sur un coup de pied arrête. Je pense que sur l'ensemble de la rencontre, on a plutôt dominé et maîtrisé cette équipe de Paris en les mettant en difficulté, particulièrement pour ressortir le ballon. Dans le jeu combiné, on a su se créer plusieurs situations. On a un peu baissé en intensité dans le dernier quart d'heure, et l'adversaire a repris un peu de maîtrise, mais en seconde mi-temps, on a vu des Parisiennes pressées. Le contenu est satisfaisant, il y a des choses positives à retenir."

La faiblesse de l'OL dans les 30 derniers mètres

"Comme on a pu le voir sur certaines de nos précédentes sorties, on a manqué de justesse technique. On n'a pas toujours fait les bons choix également. Je l'avais dit à mes joueuses, lorsqu'on est dans les 30 derniers mètres, on n'arrive pas à finir les actions, soit par une frappe, un corner... Derrière, on se fait punir, à l'image du but que l'on concède. Il part d'un coup franc pour nous, un domaine dans lequel on doit être performantes. Le ballon est tiré mais c'est Sarah Bouhaddi qui s'en empare. Sur sa relance, on prend un corner et elles marquent. On doit être plus tueuses lorsqu'on est dans la zone de vérité. Il nous reste du travail sur le déséquilibre, mais aussi sur le plan mental."

"Paris ne s'est pas procuré beaucoup d'occasions franches"

La menace Diani

"Je ne suis pas étonnée, on connaît ses qualités de vitesse, de technique et lorsqu'elle a le ballon dans les pieds. Elle a su faire la différence et être décisive pour le PSG. A certains moments du match, elle nous a aussi mises en difficulté. On savait qu'elle était capable de ça. Nous l'avions préparé. Après, sur l'ensemble de la rencontre, on a plutôt bien défendu, Paris ne s'est pas procuré beaucoup d'occasions franches. Mais elles ont sur faire preuve d'efficacité sur corner, ça fait partie du jeu, même si c'est difficile à accepter."

La course au titre

"Il y avait plusieurs scénarios possibles avant ce match. Effectivement, la condition était de gagner pour avoir un avantage important sur Paris. On avait la possibilité de prendre cinq longueurs d'avance, ce qui nous aurait permis d'avoir une marge de manœuvre intéressante. Maintenant, j'avais dit vendredi dernier que sur ce championnat, rien n'était joué. L'OL et le PSG ont perdu des points face à des adversaires de milieu et de bas de tableau donc on reste optimistes. Désormais, nous sommes outsiders, mais j'ai confiance en mon équipe et en ses qualités. On a les ressources pour aller cherche le titre. Il y a une deuxième partie de saison qui s'annonce palpitante. On va retrouver des joueuses aussi, un effectif qui va s'enrichir en qualité et en quantité."

"Sur le corner, on a manqué de discipline"

Le but sur corner

"Avec la qualité de nos tireuses et des joueuses de tête, les coups de pied arrêtés doivent être un domaine où on doit exceller. Mais ce dimanche soir, on se fait punir sur une de ces situations. En avant-match, j'avais dit à mon groupe que ce serait une affiche de très haut niveau. Il faut alors de la concentration et là, sur le corner, on a manqué de discipline. On doit être plus proche sur le marquage."

La fin de l'année avec deux matchs de Ligue des champions

"Il nous reste deux affiches à jouer pour terminer l'année, à nous de bien digérer et de trouver les ressources pour aller chercher deux victoires. Nous allons analyser cette défaite, en retenir les points positifs qu'il faudra être capable de reproduire contre Arsenal et la Juventus."