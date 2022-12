OL - PSG (0-1) : Cascarino intenable, Horan un cran en dessous

Bachmann (PSG) et Delphine Cascarino (OL) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Si Delphine Cascarino a livré une belle prestation dimanche contre le PSG (0-1), Lindsey Horan n'a pas été suffisamment en vue lors de ce choc. Retrouvez le top et flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Le top : Delphine Cascarino

Du côté de l’OL, elle aura été la principale menace offensive. Dans un match où les défenses ont dominé les attaques, Cascarino a eu le mérite de créer le danger par ses accélérations et ses dribbles. Elle aura très souvent pris le dessus sur Karchaoui, son vis-à-vis, même si au final, il manque le plus important, l’aspect décisif dans le dernier geste, qu’elle n’aura pas eu ce dimanche soir. L’ailière a tout de même agrémenté cette froide soirée de décembre de quelques gestes techniques de haut niveau.

Le flop : Lindsey Horan

Dans ce genre d’affiche, on attend forcément beaucoup de la meilleure Lyonnaise du début de saison. L’Américaine n’a pas eu son rendement habituel, avec un abattage moins important qu’à l’accoutumée. Au milieu de terrain, on l’a peu vu et surtout, elle n’a pas eu suffisamment de présence offensive pour aider son équipe a trouver la faille. On a également vu la joueuse de 28 ans perdre des ballons plutôt faciles pour elle. Une soirée à oublier puisqu’elle sera à nouveau très attendu contre Arsenal et la Juventus dans les prochains jours.