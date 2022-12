Coupe du monde : Tagliafico s’attend "à souffrir contre la Croatie"

Remplaçant depuis la fin du premier match de poule, Nicolas Tagliafico devrait retrouver une place de titulaire contre la Croatie mardi (20h). Dans cette demi-finale, l’Argentine s’attend à un match tactique.

Deux équipes pour un seul ticket. La donne sera simple mardi soir. Entre l’Argentine et la Croatie, une seule sélection pourra se rapprocher du Graal qu’est la Coupe du monde. La première demi-finale de ce Mondial 2022 avant France - Maroc s’annonce électrique entre deux équipes qui se connaissent bien. Elles s’étaient déjà affrontées il y a quatre ans en Russie. Nicolas Tagliafico était de ce match à Nizhny Novgorod lors de la deuxième journée de la phase de groupes. Il fait partie des sept joueurs de l'actuelle Albiceleste qui étaient également présents lors de l'édition 2018.

"Même si cela fait quatre ans, aujourd'hui on voit la Croatie revenir en phase finale et c'est le signe qu'ils ont fait un très bon travail, c'est une équipe très bien formée, a expliqué le latéral de l’OL ce lundi en conférence de presse à Doha. Il y a des similitudes (de la Croatie d'aujourd'hui avec 2018), mais ils ont aussi des joueurs différents et des caractéristiques différentes. Nous sommes aussi une autre équipe. Ce sera totalement différent d'il y a quatre ans, le match sera différent. Nous avons l'expérience de ce match et nous devons essayer d'en tirer parti."

"Avoir Messi nous motive encore plus"

Remplaçant depuis la fin du premier match contre l’Arabie Saoudite, Tagliafico devrait débuter la rencontre. En effet, Lionel Scaloni ne pourra pas compter sur Marcos Acuna et Gonzalo Montiel, suspendus après leur jaune contre les Pays-Bas au tour précédent.

"Ils ont des joueurs avec beaucoup de qualité. Nous allons essayer de nous concentrer sur nous-mêmes, sur nos joueurs, sur nos forces. Nous connaissons la qualité des joueurs de la Croatie. Nous allons mettre en place un plan de jeu pour contrer ces joueurs, mais l'important est de penser à nous", a-t-il déclaré avant de poursuivre.

"C'est une vertu de notre groupe de pouvoir jouer de différentes façons sur le terrain. On parle souvent de chiffres, trois (défenseurs ou milieux de terrain), quatre, cinq, mais ce n’est qu’une question de philosophie. Aujourd’hui, nous avons la chance avec les mêmes joueurs de pouvoir changer notre façon de jouer et c'est compliqué pour l'adversaire."

Tagliafico titulaire contre la Croatie ?

Tagliafico a également souligné le leadership de Lionel Messi qui tient parfaitement son rôle depuis le début de la compétition. A la recherche d'un premier titre mondial, le capitaine argentin n'est plus qu'à deux marches de parvenir à son rêve. Ses coéquipiers font tout pour l'y aider.

"Il a toujours été comme ça. Pour nous, il est notre capitaine et notre leader, celui qui nous pousse et nous motive. C'est lui qui a le plus. Quand nous entrons sur le terrain, nous savons que nous l'avons, ce qui nous motive et nous aide. Pour nous, nous sommes ravis qu'il soit notre capitaine et avec le soutien de tout le monde, nous tirons tous dans le même sens et nous voulons continuer à réaliser le rêve avec lui à nos côtés, ce qui est la plus belle chose", a-t-il déclaré.